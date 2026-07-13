Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе «Нафтогаза» и «Укрнафты» Сергею Корецкому стать премьер-министром, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники. По их данным, Корецкий ответил, что «готов попробовать» себя на этой должности.

По данным издания, на встрече украинский лидер обозначил основные приоритеты для будущего правительства: подготовку страны к «самой тяжелой зиме», защиту энергетической и топливной инфраструктуры, стабилизацию экономики и эффективное управление международной помощью.

Источники УП на Банковой утверждают, что руководитель «Нафтогаза» был удивлен предложением. Он признал, что пока не до конца представляет масштаб вызовов, которые могут ждать его на посту премьер-министра, однако заявил о готовности попробовать.

Сейчас топ-менеджер рассматривается как основной фаворит главы государства на должность премьера, отмечает издание. По информации УП, в последние годы президент следил за его работой и считал одним из «сильнейших государственных менеджеров».

Особенно высоко его оценили после ситуации с «Укрнафтой»: Корецкий получил компанию в управление как глубоко убыточный актив, после чего она стала сверхприбыльной, пишет «Украинская правда». Издание уточняет, что украинский лидер уже провел встречи и с другими возможными кандидатами — мэром Харькова Игорем Тереховым и министром энергетики Денисом Шмыгалем.

По данным УП, Терехов поблагодарил президента за доверие, но заявил, что хочет остаться во главе города. Шмыгалю, как утверждают собеседники издания, «возглавить правительство всерьез не предлагали».

Ранее Зеленский заявил о необходимости обновления правительства и анонсировал изменения в руководстве правоохранительных органов. После встречи с ним премьер-министр Юлия Свириденко фактически подтвердила, что покидает пост главы правительства.

Окончательно утвержденного кандидата на должность премьер-министра Украины пока нет. По данным УП, во власти рассматривают несколько фигур, среди них глава «Нафтогаза», Шмыгаль, Терехов и министр обороны Михаил Федоров.