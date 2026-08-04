Сортировочно-логистический центр Wildberries в Самарской области, атакованный БПЛА 2 августа, выгорел на площади 160 тыс. кв. м, весь хранившийся там товар уничтожен. Об этом сообщил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

«К сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. Из 180 тыс. кв. м. 160 тыс. сгорело. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены», — сказал чиновник.

По его словам, в настоящее время товары первой необходимости перенаправляются в село Белозерка, где есть небольшой склад.

Склад Wildberries в Самарской области загорелся в результате атаки беспилотников ВСУ утром в воскресенье, 2 августа. Погибших и пострадавших нет, пожар был локализован в течение нескольких часов, сообщал губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, в настоящее время открыты консультационные пункты для содействия в поиске работы сотрудникам сгоревшего склада и горячая линия для селлеров.

Кроме того, даны несколько поручений:

сформировать реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — налоговых резидентов, чьи товары утрачены или заблокированы на объекте, а также разработать

разработать механизм льготного заемного финансирования для пополнения оборотных средств для пострадавших субъектов МСП,

отработать реструктуризацию действующих обязательств пострадавших заемщиков с банковским сообществом,

подготовить предложения по поддержке логистических коридоров на случай выбытия инфраструктуры.

Сгоревший сортировочно-логистический центр Wildberrires был одним из самых крупных объектов компании и входил в топ-5 по величине введенных в эксплуатацию площадей после складов в подмосковных Коледино и Электростали, Алексине Тульской области и Хрястово Владимирской области. Открытие склада WB в Самарской области состоялось в мае 2025 года. Объем инвестиций в строительство оценивался более чем в 10 млрд рублей. Первая очередь комплекса составила 130 тыс. кв. м и была рассчитана на хранение до 120 млн единиц товаров.

В ночь на 4 августа был потушен пожар на складском комплексе Wildberries во Владимирской области. Возгорание возникло в понедельник в результате атаки БПЛА, огонь был локализован на площади 100 тыс. кв. м.

4 августа беспилотники атаковали склад Wildberries в населенном пункте Красный Бор Ленинградской области, в результате возник пожар. Возгорание локализовали, пострадавших нет. Кроме того, в городе Эммаус Тверской области обломок БПЛА повредил стену складского помещения Wildberries.