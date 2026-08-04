Возможный перенос складов маркетплейса Wildberries в Казахстан не приведет к существенному подорожанию товаров для российских покупателей. Такое мнение выразила в разговоре с NEWS.ru спикер ВШЭ и член Совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Елена Соловьева.

Резкое повышение цен грозит потерей доли рынка в пользу конкурентов WB, отметила эксперт.

«Поэтому компания скорее пойдет на снижение собственной маржи или оптимизацию других статей расходов, чем переложит издержки на покупателя», — считает Соловьева.

Wildberries строит в Казахстане склады общей площадью около 260 тыс. кв. м, сообщил 4 августа на брифинге глава Министерства торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев.

Строительство в Алматы площадью 160 тыс. кв. м планируется завершить в первом квартале 2027 года, еще около 100 тыс. кв. м маркетплейс строит в Астане.

Шаккалиев уточнил, что эта работа ведется уже несколько лет и входит в планы развития местного филиала Wildberries. Кроме того, российская компания арендует в Казахстане 46 тыс. кв. м складских помещений, добавил министр.

По его словам, Wildberries не обращалась к властям республики по поводу строительства новых складов.

«То, что касается официального обращения, — его нет. К нам оно еще не поступало. При поступлении мы рассмотрим его в установленном порядке», — сказал Шаккалиев.

Он добавил, что любой предприниматель, у которого есть свободные площади в стране, может обсуждать подобные вопросы с WB без одобрения и регулирования со стороны государства.

Шаккалиев посоветовал жителям Казахстана пользоваться маркетплейсами, которые вызывают доверие и обеспечат «гарантированную доставку товара». Министр также призвал обращать внимание на стоимость товаров.

«Цена, которая значительно ниже рынка, всегда вызывает вопросы. Нужно узнавать, с чем это связано, какие будут последствия», — сказал он.

Удары по складам WB

Склады Wildberries в России подвергаются ударам украинских беспилотников с середины июля. Были совершены атаки на склады в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Ленинградской, Тамбовской, Самарской, Тверской, Владимирской областях, а также в Ставропольском крае и Симферополе.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил удары по объектам WB тем, что они якобы использовались для «поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования».

Глава RWB Татьяна Ким заявила, что российский маркетплейс торгует тем же, чем и крупные мировые площадки. Действия Киева она назвала лишенными логики и здравого смысла.

В конце июля «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники, что Wildberries после атак ВСУ ищет свободные складские площади в Казахстане. В пресс-службе RWB заявили, что маркетплейс планово развивает логистическую инфраструктуру в странах присутствия.

В Минторге Казахстана сообщили, что официальных запросов от российской компании на размещение дополнительных площадей в республике не поступало.