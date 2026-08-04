Мужская сборная России по волейболу не примет участие в чемпионате мира 2027 года в Польше «в силу отсутствия гарантий безопасности для российских спортсменов на территории этой страны». Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) 4 августа.

Возможность участия женской сборной России в ЧМ пока рассматривается, говорится в сообщении. Международная федерация волейбола (FIVB) продолжает работу в этом направлении с оргкомитетом турнира, а также федерациями волейбола США и Канады.

Президент ВФВ Станислав Шевченко заявил, что отказ мужской сборной от участия в ЧМ-27 был утвержден «из соображений безопасности».

«Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики», — приводятся его слова в пресс-релизе.

В то же время Шевченко поблагодарил коллег из Международной федерации волейбола за «оперативную реакцию» на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений на выступления россиян на международных турнирах. После этого FIVB допустила российские сборные к соревнованиям под своей эгидой.

Шевченко, в частности, отметил, что FIVB заморозила рейтинг российских команд. Благодаря этому мужская и женская сборные РФ примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года в качестве команд с наивысшим рейтингом из неквалифицировавшихся ранее.

Кроме того, совместно с FIVB продолжается проработка потенциального участия женской сборной в первом в истории Северной Америки чемпионате мира, который в 2027 году примут США и Канада, отметил Шевченко.

«Ожидаем справедливого решения, которое пойдет на пользу всему волейбольному сообществу и сделает этот важный старт еще зрелищнее и конкурентнее», — указал он.

Польша должна принять мужской чемпионат мира по волейболу в сентябре 2027 года. После допуска россиян к соревнованиям под эгидой FIVB президент Польского волейбольного союза Себастьян Свидерский заявил, что не видит возможности провести турнир с участием России из-за позиции властей.

«Мы ждем указаний от нашей страны, от министерства, от правительства, от государства. На сегодняшний день мы знаем, что играть России в Польше невозможно. Мы оказались между молотом и наковальней, потому что, с одной стороны, у нас есть Международная федерация волейбола, которая заставит нас разрешить России играть здесь. С другой стороны, у нас есть наша собственная страна, куда россияне не получат въездные визы», — сказал он.

Свирский также отметил, что не будет принуждать кого-либо к бойкоту российской сборной и призывать «играть против России», поскольку это чревато последствиями для самой Польши. «Это индивидуальное решение в соответствии с их собственной совестью и убеждениями», — добавил он.

По словам Свидерского, проблемы из-за участия россиян могут возникнуть уже на чемпионате Европы по пляжному волейболу, который пройдет в Польше 12—16 августа.

В конце июля совет Международной федерации хоккея (IIHF) отклонил запрос Федерации хоккея России (ФХР) разрешить российским сборным выступать на международных соревнованиях в сезоне-2026/27, сославшись на «сохраняющиеся проблемы с безопасностью и неподкупностью в спорте».