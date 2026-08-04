Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырем годам колонии общего режима. Его признали виновным по делу об отмывании денег в особо крупном размере, полученных преступным путем (п. «б», ч. 4 ст. 174.1 УК), передает РАПСИ. Адвокат блогера Дмитрий Козяйкин назвал приговор неожиданным, передает Life.ru.

Суд также назначил Гасанову штраф на сумму 1 млн рублей, запретил ему администрировать сайты в течение двух лет и обратил его имущество в доход государства.

Как поясняло РИА Новости, речь идет о нежилом помещении — апартаментах в «Москва-Сити». По данным следствия, блогер легализовал незаконно полученные деньги через финансовые операции и сделку купли-продажи этих апартаментов на общую сумму более 68 млн рублей.

Прокуратура на заседании в конце июля просила для Гасанова шесть лет колонии со штрафом в 155 млн рублей и ограничением свободы сроком на два года.

Сам осужденный с мая 2025 года находится в розыске. Предположительно, он скрывается в ОАЭ.

Адвокат блогера Дмитрий Козяйкин сообщил накануне вынесения приговора, что его клиент «ожидает, конечно, оправдания», поскольку считает себя невиновным. После оглашения приговора защитник сказал, что для стороны защиты вердикт стал неожиданным.

«Мы просили оправдать либо вернуть дело прокурору, наверное, и рассчитывали на такое решение, но, к сожалению, суд нас не услышал. Будем обжаловать. Обязательно», — сказал другой адвокат блогера Михаил Юсупов (цитата по Life.ru).

Козяйкин также заявил журналистам, что Гасанов «следит в онлайн-режиме» за развитием событий.

«В целом, все в порядке. Будем добиваться своего результата. Думаю, что на каком-то этапе в любом случае закон должен быть на нашей стороне», — сказал он на видео, которое опубликовал РЕН ТВ.

Отвечая на вопрос о том, как блогер реагировал по ходу уголовного процесса, Козяйкин заявил, что эмоциональная ситуация для его подзащитного «максимально непростая» и что любой человек в этой ситуации будет переживать.

«Ну, он мужчина, поэтому в любом случае он будет принимать все тяготы этого приговора», — заключил адвокат.

Гусейн Гасанов — автор онлайн-курса «Мышление миллионера». Он обещал избавить подписчиков от кредитов, научив их ставить цели и зарабатывать крупные суммы.

Согласно фабуле дела, блогер как ИП не заплатил государству налоги на сумму более 170 млн рублей, после чего легализовал эти деньги.

На Гасанова и еще нескольких известных онлайн-коучей в 2023 году пожаловалась в МВД глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она ссылалась на большое число заявлений, поступивших ей от граждан.

Летом 2024 года Мизулина сообщила, что компании Гасанова закрыты за долги перед государством, а сам он находится в бегах. Тогда же Федеральная налоговая служба (ФНС) потребовала взыскать у блогера имущество на сумму 112 млн рублей за его долги.

Гасанов погасил задолженность, после чего судебное производство по иску ФНС было прекращено. Как уточнил адвокат, блогер выплатил налоговой почти 300 млн рублей — 175 млн рублей налогов и 125 млн рублей пеней и штрафов.