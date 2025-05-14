Блогера-миллионника Гусейна Гасанова объявили в розыск и заочно арестовали по делу о легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174 УК РФ). По данным Следственного комитета (СК), в период с 2019 по 2021 год Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 млн рублей.

В прокуратуре уточнили, что Гасанов получал часть средств от спонсоров розыгрышей, покупателей различных мотивационных курсов и прогнозов ставок на спорт, на свои личные лицевые счета как физического лица и счета родственников. Это позволяло блогеру не учитывать часть этой выручки в составе доходов.

Кроме того, более 20 млн рублей Гасанов легализовал «в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения». При задержании блогеру может грозить до семи лет лишения свободы, а также штраф в размере зарплаты или иного дохода за период до пяти лет.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что в октябре 2024 года Главное следственное управление СК России по Москве отказало в возбуждении уголовного дела против Гасанова по признакам уклонения от уплаты налогов. Однако в конце января текущего года в отношении блогера было возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Как установило следствие, с января 2019 года по август 2024 года на счета, зарегистрированные на ИП Гасанова, поступило 668 613 391 рубль, большая часть из которых — свыше 624 млн рублей — использовалась для переводов физлицам, снятия наличных, покупки недвижимости и других расходов, передает телеканал. Эти действия имели целью придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полагают следователи.

По словам источника РЕН ТВ, после начала расследования блогер уехал из России в ОАЭ.

Сам Гасанов свою вину отрицает и утверждает, что «все вопросы по налогам были закрыты еще в прошлом году».

«Сейчас мои юристы уже работают над ситуацией. Разберемся и поставим точку. Спасибо, что рядом», — написал он на своей странице в Instagram*.

Блогер добавил, что информация о его заочном аресте «звучит громко, но на деле все не так драматично». Адвокат Гусейнова Дмитрий Козяйкин также подчеркнул, что у блогера нет налоговых задолженностей, передает Mash.

В ноябре 2023 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить нескольких известных блогеров и коучей, в их числе был Гусейн Гасанов. Тогда Мизулина объяснила такой запрос «большим числом писем от граждан».

В июле 2024 года Екатерина Мизулина сообщила, что на Гусейна Гасанова, которого она назвала «скамером», вновь обратили внимание. «Ряд его компаний закрыт за долги перед государством, а сам он находится в бегах», — утверждала глава Лиги безопасного интернета.

Летом того же года Федеральная налоговая служба (ФНС) потребовала взыскать у Гасанова имущество на сумму 112 млн рублей за его долги. Речь шла об автомобилях Chevrolet (начальная стоимость 7 млн рублей) и Rolls-Royce (начальная стоимость 35 млн рублей), а также о помещении в «Москва-Сити» (70 млн рублей).

Тогда блогер погасил задолженность по налогам, и арбитражный суд отменил производство по иску налоговой. ТАСС отмечает, что сейчас в банке исполнительных производств за Гасановым долги не значатся. По данным телеграм-канала Mash, блогер с 2024 года живет не в России и, предположительно, может находиться в Азербайджане.

После объявления Гасанова в розыск Мизулина подчеркнула, что начиная с 2023 года четыре раза обжаловала «постановления полиции об отказе в возбуждении уголовного дела [в отношении Гасанова] в прокуратуре города Москвы: прокуратура возвращала материалы в полицию для проведения проверки, считая отказ в возбуждении дела необоснованным». Гасанова она вновь назвала «скамером» и «инфомошенником».

Гусейн Гасанов — российский блогер, на его аккаунт в Instagram* подписаны 30,4 млн человек. В числе прочего он известен акциям, в ходе которых дарил деньги, телефоны и автомобили подписчикам. Также Гасанов — автор курса «Мышление миллионера», участники которого должны были научиться закрывать кредиты, изменить мышление и получить понятную схему заработка.

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