Россия может ввести запрет на социальные сети и чат-боты с искусственным интеллектом (ИИ) для детей и подростков уже в 2027—2028 годах, заявил RTVI зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

Так депутат отреагировал на слова председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах ввести общеевропейский запрет для детей на соцсети. Под ограничения также могут подпасть и другие платформы, например, видеоигры и чат-боты с ИИ. Соответствующий проект закона может быть представлен уже осенью, пишет The Guardian.

«Я думаю, что это 2027—2028 год, когда мы тоже будем вводить такое регулирование. Уже весь мир идет по этому пути. Первые были, по-моему, австралийцы, потом за ними подтянулись европейцы, Ближний Восток, Турция, Казахстан, Китай. Та опасность, те риски, которые идут от социальных сетей, а теперь еще и от бесконтрольного использования искусственного интеллекта, они и экспертам, и врачам, и психологам, и родительскому сообществу уже абсолютно очевидны», — заявил Свинцов.

Депутат убежден, что «обязательно нужно ограничивать все возможности деструктивного влияния на молодежь и на детей».

«У детей должно быть детство. Мы видим, как уже начинает портиться здоровье — зрение, осанка, моторика рук у детей, которые очень много сидят в интернете, в социальных сетях, смотрят много коротких видео, некоторые много играют на компьютерах», — пояснил парламентарий.

Свинцов полагает, что ограничения «неизбежны по всему миру». По его мнению, «те государства, которые будут более корректно вводить эти ограничения, выиграют».

«Потому что они сохранят детскую, подростковую психику, они сохранят способность для детей учиться, так как многие теряют возможность просто концентрироваться на сложной информации. То есть это конкурентное преимущество государства», — заявил собеседник RTVI.

При этом депутат настаивает на том, что детям до 14 лет нужно ограничить доступ к соцсетям и другим потенциально «вредным» платформам.

«И параллельно с этим необходимо максимально быстро с 14 лет внедрять базовые уроки по основам использования искусственного интеллекта. За этим тоже будущее», — добавил Свинцов.

По меньшей мере десять стран ЕС объявили о планах ввести запреты соцсетей для детей. Франция пообещала запретить социальные сети для лиц младше 15 лет, Испания хочет ввести ограничения для лиц младше 16 лет. В Греции ограничения для лиц младше 15 лет вступят в силу 1 января 2027 года.