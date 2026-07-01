В России не следует запрещать детям младше 16 лет пользоваться соцсетями. Об этом RTVI заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в кулуарах съезда партии «Новые люди» в Москве.

«Я не считаю, что нужно запрещать соцсети. Я считаю, что у нас сейчас много запретов и вполне себе есть достаточно инструментов для того, чтобы родители могли контролировать контент своих деток. Поэтому дополнительные запреты, я считаю, нам в России не нужны», — сказал он.

Схожую позицию в беседе с RTVI высказал и первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев. По его мнению, воспитание детей — обязанность родителей, а не государства.

«Запрещать что-то детям внутри семьи, когда родители сами обязаны воспитывать ребенка, это, наверное, странно, когда государство лезет вот в эти моменты. Если государство хочет поддержать — да, но когда вместо поддержки есть запрет, это не совсем правильно», — сказал он.

Ткачев сослался на опыт Австралии, которая первой в мире законодательно запретила доступ к соцсетям для пользователей младше 16 лет, и указал на негативные последствия такой меры.

«Мы видим прецедент в Австралии, где запретили детям соцсети, и что мы увидели? Дети научились устанавливать VPN, обходить все блокировки и стали анонимизированы. <…> Они по факту становятся неконтролируемым субъектом с точки зрения того, что контролирующий орган и площадка не понимает, а кто это за человек. Они генерируют разные почты для регистрации, скрывают свой возраст», — отметил депутат.

По его словам, более эффективным подходом было бы сохранение прозрачности данных о пользователе.

«Мне кажется, лучше видеть действительность, когда видно, что это ребенок, ему какой-то определенный возраст, ему можно там в рамках площадки технически ограничивать определенный контент. А тут, получается, мы получаем огромное количество непонятных людей», — заявил парламентарий, подчеркнув, что «отношение партии к подобным запретам точно негативное».

Практика ограничения доступа детей к социальным сетям в последние месяцы распространяется по всему миру. По данным РБК, подобные меры уже действуют или обсуждаются более чем в 20 странах, включая Австралию, Турцию, Италию, Бразилию и ОАЭ. В Эмиратах доступ к соцсетям уже запрещен детям младше 15 лет, а платформам дали переходный период до 12 месяцев для внедрения механизмов проверки.

Среди стран постсоветского пространства Азербайджан стал первым, кто одобрил такую меру. 30 июня парламент республики принял закон, ограничивающий использование соцсетей детьми младше 16 лет. Согласно документу, пользователи будут подтверждать возраст с помощью банковской карты, адреса электронной почты или номера телефона, а ответственность за проверку достоверности данных возложат на провайдеров. Те, кому от 16 до 18 лет, смогут регистрироваться только с согласия законного представителя.

Аналогичные законопроекты рассматриваются в Великобритании (запрет для пользователей младше 16 лет планируется ввести в начале 2027 года), Дании, Польше, Швеции, Канаде, Франции, Португалии и Испании.

Обсуждение ведется и в постсоветских странах. В Казахстане Министерство культуры и информации разработало законопроекты, ограничивающие регистрацию в соцсетях для детей младше 16 лет. Документы уже прошли экспертную оценку и открыты для обсуждения.

В Узбекистане министр дошкольного и школьного образования Эъзозхон Каримова ранее сообщила, что власти также обсуждают законодательное ограничение доступа детей младше 16 лет к соцсетям. «Мы тоже сейчас рассматриваем этот вопрос. Уже обсудили его с нашими депутатами и сенаторами», — сказала она, уточнив, что следующим шагом станет подготовка документа для общественного обсуждения.

При этом Каримова подчеркнула, что власти не могут «просто забрать у детей телефоны», но считают необходимым регулировать культуру и меру их использования.

Между тем опыт Австралии — первой страны, законодательно запретившей соцсети для пользователей младше 16 лет, — показывает ограниченную эффективность таких мер: как сообщало Reuters, большинство подростков продолжают пользоваться платформами, обходя проверку возраста через VPN, аккаунты родителей или старших знакомых.