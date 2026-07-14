Десятки сотрудников центра лечения лихорадки Эбола на северо-востоке Демократической Республики Конго объявили забастовку из-за невыплаты зарплат и бонусов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на самих работников и представителей местных властей.

Акция протеста прошла в понедельник в больнице Рвампара в провинции Итури, которая является эпицентром нынешней вспышки. Забастовщики, среди которых эпидемиологи, следователи по случаям заболевания, водители и могильщики, перекрыли дорогу к медучреждению и жгли покрышки у главных ворот, фактически парализовав работу госпиталя.

«Мы не знаем, как можно не получать зарплату два месяца», — заявил Associated Press медработник Баханти Клод.

По словам бастующих, выплаты задерживаются конголезскими властями. Министр здравоохранения страны Роже Камба во время недавнего визита в Итури пояснил, что правительство верифицирует списки работающих, поскольку в платежные ведомости оказались внесены посторонние имена.

«Мы должны гарантировать, что эти выплаты доходят до нужных людей. У нас возникло несколько проблем, в частности изменения в списках, которые привели к жалобам от людей, утверждающих, что они не получают зарплату, хотя работают», — сказал министр.

В СМИ подчеркивается, что забастовка не затронула другой медицинский центр в провинции Итури, где ранее в этом месяце началось исследование комбинированного метода противовирусной терапии, эффективной против конкретного штамма. Сейчас для него нет ни вакцины, ни медикаментозного лечения.

В Африке новая вспышка Эболы: что важно знать

Вспышка, вызванная редким штаммом Bundibugyo, была зарегистрирована властями 15 мая, хотя до этого болезнь распространялась в течение нескольких недель без официального подтверждения, поскольку тесты изначально проводились на более распространенный штамм Эболы.

По данным министерства здравоохранения Конго, на сегодняшний день в стране зафиксировано 1926 подтвержденных случаев заражения, включая 702 летальных исхода.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил в соцсети X, что второй заболевший лихорадкой гражданин США — гуманитарный работник, заразившийся на востоке Конго, — был эвакуирован в Германию. Первый американец с положительным тестом на вирус был врачом, работавшим в стране в первые недели вспышки.