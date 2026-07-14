Десятки сотрудников центра лечения лихорадки Эбола на северо-востоке Демократической Республики Конго объявили забастовку из-за невыплаты зарплат и бонусов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на самих работников и представителей местных властей.

Акция протеста прошла в понедельник в больнице Рвампара в провинции Итури, которая является эпицентром нынешней вспышки. Забастовщики, среди которых эпидемиологи, следователи по случаям заболевания, водители и могильщики, перекрыли дорогу к медучреждению и жгли покрышки у главных ворот, фактически парализовав работу госпиталя.

«Мы не знаем, как можно не получать зарплату два месяца», — заявил Associated Press медработник Баханти Клод.

По словам бастующих, выплаты задерживаются конголезскими властями. Министр здравоохранения страны Роже Камба во время недавнего визита в Итури пояснил, что правительство верифицирует списки работающих, поскольку в платежные ведомости оказались внесены посторонние имена.

«Мы должны гарантировать, что эти выплаты доходят до нужных людей. У нас возникло несколько проблем, в частности изменения в списках, которые привели к жалобам от людей, утверждающих, что они не получают зарплату, хотя работают», — сказал министр.

В СМИ подчеркивается, что забастовка не затронула другой медицинский центр в провинции Итури, где ранее в этом месяце началось исследование комбинированного метода противовирусной терапии, эффективной против конкретного штамма. Сейчас для него нет ни вакцины, ни медикаментозного лечения.

Вспышка, вызванная редким штаммом Bundibugyo, была зарегистрирована властями 15 мая, хотя до этого болезнь распространялась в течение нескольких недель без официального подтверждения, поскольку тесты изначально проводились на более распространенный штамм Эболы.

По данным министерства здравоохранения Конго, на сегодняшний день в стране зафиксировано 1926 подтвержденных случаев заражения, включая 702 летальных исхода.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил в соцсети X, что второй заболевший лихорадкой гражданин США — гуманитарный работник, заразившийся на востоке Конго, — был эвакуирован в Германию. Первый американец с положительным тестом на вирус был врачом, работавшим в стране в первые недели вспышки.