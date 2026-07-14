Сегодняшний матч между Францией и Испанией на чемпионате мира по футболу — это одна из «топ-вывесок» турнира. Об этом в беседе с RTVI заявил серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф, игрок футбольной команды «Старко» Илья Авербух. По его мнению, у французов есть небольшое преимущество за счет мотивации, так как это последний турнир их главного тренера Дидье Дешама, а победа выведет команду в третий финал подряд.

Матч Франция — Испания пройдет 14 июля в Арлингтоне, штат Техас. Начало — в 22:00 по московскому времени. Французский президент Эммануэль Макрон ранее сообщил, что перед игрой объявят минуту молчания в память о жертвах теракта в Ницце 14 июля 2016 года.

«Это одна из таких топ-вывесок этого чемпионата. На первый взгляд французы выглядят предпочтительнее — и по именам, и по, наверное, настрою, накату на игру. Но за испанцами, конечно, и история, и очень хорошие, достойные матчи», — сказал Авербух.

По его словам, нынешний чемпионат мира особенно ярко показывает значение лидеров в топ-командах.

«Вообще этот чемпионат очень ярко показывает, что в командах, у которых есть яркие лидеры, именно они и тянут за собой всю команду. Это и Месси, это и Роналду, и Кейн, и Холанд», — отметил он, говоря о роли Килиана Мбаппе у Франции и Ламина Ямаля у Испании.

Отвечая на вопрос, есть ли у команд план Б на случай, если у лидеров игра не задастся, Авербух подчеркнул высокий уровень обеих сборных, но все же отдал небольшое предпочтение Франции.

«Конечно, это очень плотные команды, и они уже много раз играли друг с другом. Команды замотивированы, и у тренера Дешама, как мы знаем, это последний чемпионат со сборной. Я думаю, что у французов чуточку больше мотивации. Я бы поставил, наверное, на французов», — сказал он.

Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира 2018 года и дошла до финала турнира 2022-го. Ранее стало известно, что после ЧМ-2026 специалист покинет пост главного тренера французской сборной.

Авербух также оценил, может ли дополнительным фактором для Франции стать то, что матч проходит в День взятия Бастилии.

«Я думаю, что вряд ли. Я думаю, что все-таки в первую очередь это за себя, за тренера, за команду. Ну, за страну, конечно. Я думаю, что Франция переживает очень тяжелое лето. Действительно очень-очень жарко, и многие люди уходят, поэтому я думаю, что одна из мотиваций будет для французов именно поддержать свою страну», — сказал он.

Говоря о возможном победителе чемпионата мира, Авербух признался, что продолжает поддерживать сборную Аргентины.

«Практически все темные лошадки покинули чемпионат. Остались только самые маститые. Несмотря на то, что Аргентина уже была чемпионом мира, я продолжаю болеть за команду Месси. Мне кажется, это было бы очень и очень красиво. Поэтому симпатизирую им», — отметил он.

При этом Авербух подчеркнул, что все четыре полуфиналиста «достойнейшие», отдельно выделив мотивацию сборной Англии, которая после победы на домашнем чемпионате мира 1966 года не побеждала на турнире уже почти 60 лет: «Может быть, этот фактор будет еще больше мотивировать англичан».