Под предлогом выполнения условий для вступления в ЕС от Сербии требуют полного отказа от суверенных национальных интересов, вплоть до участия в подготовке военного противостояния с Россией. Об этом RTVI заявил депутат сербского парламента и политолог Александр Павич.

По его словам, Брюссель под видом евроинтеграции пытается добиться от Белграда стратегической капитуляции по целому ряду вопросов.

Так Павич прокомментировал утвержденный Европарламентом доклад, в котором оценивается ход переговоров по вступлению Сербии в ЕС. Выступавший с докладом Тонино Пицула заявил, что процесс сербской евроинтеграции застопорился из-за недостаточного темпа внутренних реформ и расхождений во внешнеполитической линии страны с общим курсом Евросоюза.

Значительная часть доклада посвящена внешнеполитическим связям Сербии: в Европарламенте выразили обеспокоенность сотрудничеством ее с Россией и Китаем, в том числе в сфере безопасности. Кроме того, в докладе подчеркивается, что вступление в ЕС требует полного согласования с единой внешней политикой блока — включая присоединение к санкциям против России.

Авторы документа также обратили внимание на снижение общественной поддержки европейской интеграции среди сербов, связав эту тенденцию с длительным информационным влиянием ряда местных СМИ и политических сил, критически настроенных по отношению к курсу на вступление в ЕС.

«ЕС ожидает, что мы откажемся от наших национальных интересов, от Косово и Метохии, от братских и дружеских связей с Россией, от блокировки санкций против России, от плодотворного сотрудничества в экономической сфере, прежде всего с Китаем, и практически согласимся присоединиться к подготовке войны против России», — заявил Павич.

Павич подчеркнул, что в парламенте Сербии условия из Брюсселя принимаются практически автоматически, без содержательной дискуссии.

«Мы знаем, чего от нас в итоге ожидают, — фактически согласиться на самоуничтожение Сербии», — заявил он.

По словам депутата, мнение сербского правительства не отражает волю большинства своих граждан, поэтому оно намеренно избегает проведения референдума по вопросу вступления в ЕС.

«В этом и заключается наша главная проблема, потому что мы знаем, чего ожидать от Европейского союза», — отметил Павич.

Единственным решением накопившихся противоречий депутат называет формирование в Сербии кабинета министров, который будет действительно представлять интересы большинства населения. По его оценке, продолжение нынешнего курса создает риск вовлечения сербских военных в конфликт на «будущем Восточном фронте».