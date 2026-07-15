Макаки, как и люди, способны демонстрировать так называемый эффект «зловещей долины», когда смотрят на себе подобные трехмерные аватары. Это выяснили в ходе экспериментов немецкие ученые, опубликовавшие статью в журнале PLOS Biology. Ранее такие психологические эффекты наблюдались учеными только у людей. Исследования проводили ученые под руководством Лукаса Мартини из Университетской клиники в Тюбингене (Германия).

В 1970 году ученый-робототехник и инженер Масахиро Мори представил график, на котором была показана зависимость привлекательности человекоподобных роботов, масок, аватаров от их похожести на человека.

На подобных графиках виден плавный рост привлекательности по мере нарастания сходства с человеком, однако в определенный момент этот рост сменяется резким U-образным провалом, “зловещей долиной”, где различия становятся едва уловимыми.

Макаки — весьма социальные животные, которые для общения друг с другом используют как мимические сигналы, так и жесты и движения тела. Известно, что их зрительная система весьма близка к человеческой, поэтому они часто используются учеными для экспериментов в области нейронаук, психологии, для изучения социального поведения и восприятия.

Чтобы исследовать работу мозга макак при обработке социальных сигналов, ученые разработали MacAction — трехмерный аватар макаки, способный совершать реалистичные движения, будучи обученным на реальных видео с животными.

Чтобы оценить реалистичность аватара, ученые показывали его на экране восьми макакам-резусам. Также им демонстрировали видео с живыми макаками и в каждом случае, следя за направлением глаз животных, ученые скрупулезно записывали, как долго, часто и в какую часть экрана они смотрели. Оказалось, что созданный аватар был неотличим для макак от реальных животных. Чтобы выявить у животных феномен «зловещей долины», ученые показывали им модифицированные трехмерные аватары со слегка измененным внешним видом — последовательно убирая у них шерсть, цвет и текстуру изображения.

Измерения показали, что меньше всего обезьяны фиксировали взгляд на аватарах с умеренным уровнем реалистичности по сравнению с максимально нереалистичными аватарами и полностью реалистичными. Этот U-образный провал на графике оказался характерной особенностью искомого эффекта, говорят авторы.

Разработанный аватар позволил ученым создавать реалистичные анимированные изображения макак для множества нейрологических и поведенческих исследований в будущем. А проведенное исследование помогло установить, что нечеловекообразные приматы, подобно человеку, демонстрируют феномен «зловещей долины» при взгляде на искусственно созданные образы себе подобных животных.

«Обезьяны, как и люди, реагируют на реалистичные телесные аватары, как на реальное видео. Мы разработали метод, как генерировать такие высокореалистичные аватары, и показали, что обезьяны, как и люди, демонстрируют «зловещую долину», когда почти реалистичные стимулы нравятся меньше, чем высокореалистичные или очень нереалистичные. Таким образом социальное восприятие обезьян и людей демонстрирует весьма схожие свойства», — считают авторы исследования.