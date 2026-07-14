В Германии резко выросло число молодых мужчин, которые заранее подают заявления об отказе от несения военной службы с оружием по религиозным или моральным убеждениям. Об этом пишет The Guardian.

По данным Федерального ведомства по делам семьи и гражданского общества, до 30 июня 2026 года поступило 5862 таких заявления. Это больше, чем за весь 2025 год, когда было подано 3879 обращений. В 2024 году их было 2249.

Газета отмечает, что заявления носят превентивный характер: действующего призыва в Германии сейчас нет. Однако рост числа отказников осложняет планы Берлина по укреплению бундесвера.

С 2026 года власти ввели упрощенную модель призыва: все немецкие мужчины с 18 лет должны заполнить анкету о готовности к службе и пройти медицинское обследование. Женщинам предлагают служить добровольно, но участвовать в отборе их не обязывают.

Систему ввели по инициативе министра обороны Бориса Писториуса (Социал-демократическая партия Германии). Правящий консервативный блок ХДС/ХСС предупредил, что если министру не удастся добиться цели в 260 тыс. действующих военнослужащих-добровольцев к 2035 году, то в стране могут вернуть воинскую повинность.

Призыв в Германии был приостановлен в 2011 году. Для его возобновления потребуется отдельное законодательное решение.