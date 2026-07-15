Сотрудничество России и Аргентины в сфере мирного атома прекращено, заявил «Известиям» посол РФ в стране Дмитрий Феоктистов. Ранее Москва и Буэнос-Айрес планировали крупные энергетические проекты, однако все они были сорваны.

«Насколько известно, двустороннее сотрудничество в сфере мирного атома сейчас не осуществляется», — сказал Феоктистов.

В то же время посол отметил, что наблюдается взаимный интерес российских и аргентинских компаний к кооперации в таких областях, как электроэнергетика, возобновляемые источники энергии и нефтегазовая промышленность.

В 2018 году вступил в силу российско-аргентинский договор о сотрудничестве в использовании атомной энергии. После этого стороны начали обсуждать площадку для строительства атомной электростанции. Среди прочего предполагалось возведение крупных реакторов ВВЭР-1200, наземных и плавучих АЭС. На фоне затяжного экономического кризиса в Аргентине работу над проектом пришлось отложить. После прихода к власти Хавьера Милея аргентинские власти объявили о приватизации атомной госкомпании Nucleoeléctrica Argentina. Кроме того, правительство страны присоединилось к ядерной программе США FIRST и заключило контракт на $1,2 млрд с американской Meitner Energy на постройку малого реактора ACR-300.

В аргентинском посольстве газете заявили, что Аргентина способна самостоятельно закрыть свои ядерные потребности, не прибегая к зарубежной помощи.

«Что касается привлечения частного капитала в атомную отрасль в целом, то этот вопрос регулируется различными версиями Режима стимулирования крупных инвестиций (RIGI), которые были утверждены аргентинским конгрессом», — указали в дипмиссии.

Помимо договоренности по строительству АЭС сорвался еще один крупный проект с участием России, в рамках которого планировалось добывать литий на месторождении Толильяр. В 2021 году ожидалось, что структура «Росатома» Uranium One вложит $30 млн в обмен на 15-процентную долю в проекте канадской Alpha Lithium Corporation.

После начала военной операции на Украине и введения санкций в 2022 году канадская сторона расторгла контракт. В результате месторождение Толильяр перешло аргентинскому концерну Techint, а Москва сосредоточила усилия на боливийских проектах, рассказал Феоктистов.

В то же время в Боливии российский проект тоже оказался под вопросом на фоне курса местных властей на сближение с США, отмечают «Известия». После того как в апреле 2026 года в стране приняли указ, запретивший прямые сделки без открытых тендеров, контракты были отправлены на проверку. В связи с этим российско-боливийский проект сейчас фактически заморожен.

Крупнейшим партнером России в Латинской Америке остается Бразилия, напоминают «Известия». «Роснефть» владеет там долями в нефтегазовом проекте «Солимойнс» в бассейне Амазонки, а структура «Росатома» INB обеспечивает обогащенным ураном единственную в стране АЭС «Ангра».