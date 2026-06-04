Предложенное президентом Финляндии Александром Стуббом расширение ЕС до 40 стран, включая Канаду, может привести к «хаотизации» союза, которым станет еще сложнее управлять. Таким мнением с RTVI поделился политолог Александр Тэвдой-Бурмули.

По его словам, адресатами заявления Стубба о расширении Евросоюза являются США и Россия.

«Если упоминается Канада, то тут однозначно контекст именно североамериканский — и адресатом является США. Но понятно, что отчасти адресатом является и Россия, потому что граничащие с ней страны ЕС и Брюссель сейчас очень беспокойно смотрят на Москву, считают ее угрозой для себя. Расширение ЕС и консолидация мыслятся ими именно как усиление европейской безопасности», — пояснил эксперт.

Он считает, что выступление Стубба обусловлено недавно возникшими проблемами в отношениях Европы с США.

«Американцы сокращают свое присутствие на европейском континенте в плане безопасности и в целом скептически относятся к ЕС. Интуитивно понятно, что одной из форм компенсации этого проседания теоретически может быть расширение состава участников ЕС», — рассуждает Тэвдой-Бурмули.

Именно поэтому, по его мнению, Стубб назвал в числе возможных кандидатов на вступление две «достаточно мощные страны» — бывшую участницу ЕС Великобританию и Канаду, которая «сейчас как раз сближается с Евросоюзом, в частности, из-за достаточно неаккуратной политики Трампа».

Еще одной причиной, побудившей финского президента заговорить о расширении ЕС, политолог считает «давно имеющуюся логику», связывающую укрепление безопасности союза с повышением контроля за его периферией.

«Поэтому уже давно говорится, в частности, о Балканах как о перспективных членах Европейского Союза», — напомнил Тэвдой-Бурмули.

Однако, по его словам, такой подход имеет побочный эффект, проявившийся после пополнения ЕС странами Восточной и Центральной Европы в начале 2000-х годов.

«Количественное расширение участников отнюдь не всегда означает консолидацию, а скорее наоборот — усиление внутренней гетерогенности и усложнение управления Евросоюзом, который и так изначально представляет собой довольно сложно управляемую структуру», — отметил политолог.

Он отметил, что Стубб, который «достаточно профессионально» разбирается в вопросах ЕС и в 1990-х годах даже исследовал их как ученый, все это прекрасно понимает — и призывает на самом деле не расширять Евросоюз, а лишь поразмыслить над этим, «взвесить все за и против».

«Каждое расширение ЕС влечет за собой существенное изменение структуры управления и хаотизацию. Поэтому как тезис для обсуждения это интересно. Собственно, он был и раньше — просто Канада, может быть, там не фигурировала. А как программу для реализации все это пока сложновато представить», — подвел итог Тэвдой-Бурмули.

В пользу этой точки зрения, добавил он, говорит и то, что Канада не имеет территории в Европе и поэтому не соответствует утвержденным еще в начале 1990-х годов Копенгагенским критериям членства в ЕС — а значит, для ее вступления как минимум придется «пересматривать очень многие внешние условия для предоставления членства и в очередной раз продумывать внутреннюю структуру».