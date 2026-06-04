3 июня в СМИ появились сообщения, что на некоторых заправках в Москве и Санкт-Петербурге начали вводить ограничения на объем бензина, который продается «в одни руки». Информация появилась на фоне топливного кризиса в Крыму. Ситуацию в эфире RTVI прокомментировал директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

По словам Белогорьева, в Москве, Санкт-Петербурге и в целом европейской части России нет физического дефицита бензина или дизельного топлива.

«Но проблема еще с советских времен в том, что у нас очень неравномерно распределены мощности переработки. Они часто сильно отдалены от крупных центров потребления. И всё увязано на логистику, в том числе железнодорожную. К этому надо добавить, безусловно, последствия ударов беспилотников», — сказал Белогорьев.

Всё это влияет «в том числе на текущее предложение», продолжил эксперт.

«Рынок сбалансирован, но этот баланс очень хрупкий. В норме предложение должно превышать спрос, например, по бензину где-то на 10—15% в целом по стране, чтобы не было никаких проблем с поставками. Но сейчас, по сути, баланс около нулевой. Излишки шли на экспорт, сейчас никаких излишков нет», — пояснил собеседник RTVI.

В этом смысле ситуация «очень напряженная», добавил Белогорьев.

«Обычно такое бывает только в августе — в сентябре, и то далеко не каждый год. Но в целом пока все-таки по стране в целом и по европейской части России мы дефицита не видим», — добавил он.