Сближение Азербайджана с Европой в ущерб отношениям с Россией может привести Баку к экономическим и политическим трудностям. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» замглавы комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачёв.

21 июля в Берлине президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совместную пресс-конференцию с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине. Азербайджанский лидер заявил, что из-за выхода из строя ряда нефтеперерабатывающих заводов Россия не может экспортировать традиционным клиентам столько нефтепродуктов, сколько хотела бы, и что Баку готов нарастить поставки газа в Европу, если европейские банки пересмотрят отказ финансировать нефтегазовую инфраструктуру.

По словам Толмачёва, курс на отдаление от Москвы «еще не приносил успеха никому» — трудности из-за разрыва прочных связей с Россией уже переживает Армения.

«Жаль, что Азербайджан не учится на ошибках Украины и Армении. <…> Армения уже расхлебывает трудности, которые возникли в результате разрыва надежных, прочных и перспективных связей с Россией», — сказал депутат.

Он уточнил, что партнерство с европейскими странами само по себе не проблема — сложности начинаются, когда его условием становится ослабление связей с Москвой, причем не только в экономике, но и в «культурном, духовном, историческом» плане.

Республику, по его выражению, вынуждают «отречься от общего прошлого и отказаться от продуктивного будущего» с Россией. За временным «потаканием» со стороны европейских партнеров, предупредил Толмачёв, начинается «игра по шаблону»: «Лишив соседнюю страну сотрудничества с Москвой, оставив без защиты и поддержки, европейцы съедают ее, как шахматную фигуру».