Стоимость путешествия по Золотому кольцу на двоих в июне 2026 года составит около 60-85 тыс. рублей в экономном режиме и может увеличиться до 90-130 тыс. рублей, если уделять меньше внимания скидкам. Об этом рассказал Life.ru старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Рыбальченко.

Рыбальченко отметил, что организованный автобусный тур продолжительностью 5-6 дней обойдется в 31-44 тыс. рублей на одного человека. Часть питания, дополнительные экскурсии и личные траты стоит учитывать отдельно, добавил он.

Экономист также обратил внимание, что сам маршрут Золотого кольца может варьироваться. Если базовая протяженность маршрута составляет около 744 км, то при наличии желания посетить музеи, кафе, гостиницы и смотровые площадки реалистичнее закладывать 850-950 км.

«Представьте дачный маршрут с восемью остановками: по карте дорога выглядит аккуратно, но затем возникает указатель «Плес — 20 км», пахнет свежей выпечкой у монастыря, а навигатор внезапно предлагает объезд. Поэтому бюджет лучше считать не впритык, а с запасом примерно 15%», — сказал он.

Наиболее комфортным Рыбальченко назвал диапазон в 90-130 тыс. рублей. В этом случае верхняя граница расходов предполагает ежедневные походы в рестораны, платные экскурсии с гидом и «щедрый» подход к покупке сувениров. Затраты на топливо в этом сценарии рассчитаны исходя из расхода 8 литров на 100 км и цены АИ-95 на уровне 69-72 рублей за литр.

Наиболее ощутимыми в поездке станут траты на жилье — средняя стоимость номера с завтраком в Суздале составляет 7,2 тыс. рублей за одну ночь, при желании можно найти гостевые дома за 4,5-5 тыс. рублей. В Ярославле экономный вариант обойдется примерно в 3,2-4,3 тыс. рублей, а в центральных гостиницах цены начинаются от 5,7 тыс. рублей.

Стоимость единого взрослого билета в суздальский Музей деревянного зодчества с 1 июня составляет 700 рублей, а комплект билетов для посещения нескольких объектов можно приобрести за 2 тысячи рублей. В Костроме единый билет в музей-заповедник стоит 1 тыс. рублей, культурная программа на одного человека обойдется в 3-5 тыс. рублей без учета гида.