Пожар, возникший на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе в результате атаки беспилотников, потушили. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Благодарю всех, кто участвовал в тушении: это была тяжелейшая работа. Понимаю, сколько сил и труда потребовалось, чтобы ликвидировать такой масштабный пожар — зачастую с риском для жизни», — говорится в сообщении.

Кондратьев добавил: «Теперь сделаем все, чтобы привести город в порядок, как можно скорее».

Третий за две недели пожар на НПЗ в Туапсе начался в ночь на 28 апреля в результате атаки беспилотников. Утром 29 апреля возгорание было локализовано, а вечером ликвидировано открытое горение. В результате разлива нефтепродуктов загрязняющие вещества попали в грунт и водоемы. На территории Туапсинского округа был введен режим ЧС регионального уровня. Из домов, расположенных рядом с НПЗ, были эвакуированы 60 человек, их разместили в гостиницах.

По результатам замеров 28 апреля в воздухе зафиксировали незначительное превышение нормы концентрации бензола, сообщал оперштаб Краснодарского края. Роспотребнадзор рекомендовал жителям Туапсе не выходить на улицу, не открывать окна и использовать маски и респираторы.