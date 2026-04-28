Ситуация в Туапсе, где экстренные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА на НПЗ, «непростая, но контролируемая». Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В городе введен режим ЧС регионального уровня.

«Пожарные и спасатели работают в тяжелейших условиях — это настоящий героизм. Благодарю каждого, кто тушит огонь и работает на уборке береговой линии. А также всех, кто приводит в порядок улицы города», — написал он в телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что сейчас в приоритете сохранение жизни и здоровья жителей и гостей города, в связи с чем было принято решение эвакуировать граждан, которые живут неподалеку от НПЗ. Кондратьев добавил, что поручил главе Туапсе Сергею Бойко обеспечить людей всем необходимым.

«С учетом обстановки мы продолжаем наращивать группировку спасательных отрядов и спецтехники на месте ЧС. Сделаем все, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия», — пообещал губернатор.

Кроме того, на Кубань по поручению президента России прибыл глава МЧС Александр Куренков — он будет лично контролировать тушение пожаров на нефтехранилищах и ликвидацию последствий очередной атаки украинских беспилотников. Министр поручил увеличить группировку водолазов в районе Туапсе для обследования акватории на предмет разлива нефтепродуктов из-за пожара на нефтехранилище.

Как сообщили в МЧС, на дорогу выбросило нефтепродукты из резервуара горящего НПЗ, повреждены несколько автомобилей и гаражей.

В оперштабе Краснодарского края рассказали, что на комиссии по ликвидации ЧС в Туапсе Кондратьев распорядился привлечь дополнительные силы и технику из соседних муниципалитетов. В помощь будут направлены резервные ресурсы дорожных служб и строительных компаний.

«В пункте эвакуации находится 31 человек, в том числе девять детей. Если ситуация потребует, жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, разместят в гостинице. Учеников школ Туапсе, которые пока не могут принять детей из-за пожара, решено, при необходимости, временно перераспределять в другие учебные заведения, чтобы не останавливать образовательный процесс», — отмечается в сообщении оперштаба.

Пожар на НПЗ в течение 28 апреля тушат более 250 человек, задействовано свыше 60 единиц техники. На помощь прибыл отряд спасателей из Республики Адыгея, другие сводные отряды должны прибыть из Ростовской области и Ставропольского края.

Ранее оперштаб Кубани призвал жителей ближайших к НПЗ микрорайонов — Грознефть, Сортировка и Звездный — надевать маски и респираторы, не открывать окна и ограничить время на улице.

Это уже третья атака на туапсинский НПЗ за апрель. Ночью 28 апреля обломки беспилотников упали на территорию завода — загорелось несколько резервуаров, которые не были затронуты в ходе предыдущих ударов 16 и 20 апреля.

Дым от пожара был виден с Красной Поляны. Глава Туапсе Сергей Бойко утром 28 апреля объявил эвакуацию жителей улиц Кошкина, Пушкина и прилегающих переулков — пункт временного размещения открыли в школе №6. Утром дома были практически пустыми.

Параллельно продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов от предыдущих ударов — 16 и 20 апреля. По словам Бойко, уже собрано и вывезено 7,27 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.

В работах задействованы 360 человек и более 60 единиц техники на трех участках: на территории морского терминала укрепляют защитные ограждения. Корреспондент RTVI Алексей Казанников сообщил, что в реке Туапсе выставлены боновые заграждения, нефтеловушка и заградительная дамба, вдоль берега Центрального пляжа — боны протяженностью километр. Акваторию круглосуточно мониторят пять судов Морспасслужбы.

Роспотребнадзор ведет регулярные замеры воздуха. По данным минздрава Краснодарского края, с ночи 28 апреля не зафиксировано ни одного обращения в медучреждения с признаками отравления продуктами горения или нефтепродуктами.

Тем не менее жителям рекомендуют чаще делать влажную уборку, промывать нос, глаза и горло, больше пить и отказаться от контактных линз. При ухудшении самочувствия, одышке или кашле власти призывают обращаться к врачу.