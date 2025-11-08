Встреча представителей Еврокомиссии с делегацией из Бельгии по поводу использования замороженных российских активов для оказания помощи Украине прошла конструктивно, но результатов не дала, сообщает бельгийское информационное агентство Belga.

По его данным, в ходе переговоров еврочиновники не смогли убедить представителей Бельгии в том, что трата замороженных российских активов, большая часть которых хранится в брюссельском депозитарии Euroclear, не несет в себе юридических угроз.

Агентство European Newsroom уточняет, что по итогам переговоров у Бельгии сохранились «юридические и финансовые» опасения по поводу возможных последствий использования замороженных активов России для поддержки Украины, поэтому «стороны будут продолжать обсуждение» этого вопроса.

Ранее лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии максимально оперативно проработать варианты финансовой поддержки Украины, чтобы согласовать их на следующем саммите ЕС, который состоится в Брюсселе 18 декабря 2025 года.

Итальянская газета Corriere della Sera писала, что против использования замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине выступает не только Бельгия, но также Италия и Франция. По словам дипломатических источников издания, в Риме и Париже заняли «осторожную позицию» по этому вопросу, поскольку «обеспокоены своей финансовой ответственностью в случае, если международный суд признает использование резервов Москвы незаконным».

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил RTVI, что Италия обещала Евросоюзу «подумать» насчет идеи конфискации замороженных российских активов, но на самом деле это обещание — просто «один из способов сказать “нет”».

Corriere della Sera пишет, что Германия, страны Северной Европы и большинство стран Центральной и Восточной Европы «полны решимости» отдать российские деньги Киеву «в качестве аванса, в виде займа, в качестве компенсации за репарации». Источники газеты пояснили, что эти активы могут быть использованы как финансовая гарантия под кредит, который собирается предоставить Украине Международный валютный фонд (МВФ).