Италия обещала «подумать» насчет идеи конфискации замороженных российских активов, и это «один из способов сказать «нет»». Такое мнение в специальном интервью RTVI высказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

«Ну, они уже сказали, что надо думать. Есть две разные манеры, чтобы говорить «нет»: или говорить «нет», или говорить «подумаем». Италия ответила «подумаем»», — заметил Витторио Торрембини.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни говорил на неформальном саммите ЕС в Копенгагене, что блок «должен играть по правилам».

По мнению Торрембини, серьезные риски для итальянского бизнеса в России возникнут именно в том случае, если Евросоюз решится на такой шаг.

«Если будет конфискация активов России — да [риски велики], — признал глава GIM Unimpresa. — Я считаю, что это очень сложный процесс и что консенсус на уровне Евросоюза по поводу этих активов не найдется. И поэтому мы, конечно, всегда боимся за то, что будет, но все равно довольно [твердо] уверены, что этого не будет».

В конце сентября президент России Владимир Путин подписал указ о новом механизме приватизации — по сути, он позволяет в ускоренном порядке распродавать национализированные активы зарубежных компаний. В Кремле позже пояснили, что эти меры заготовлены на тот случай, если в ЕС все же решатся на конфискацию российских замороженных активов. А в 19-м пакете санкций ЕС европейским предприятиям «настоятельно рекомендуется предпринять все возможные шаги по сворачиванию бизнеса в России».

По словам Торрембини, итальянский бизнес к этим рекомендациям прислушиваться не будет.

«Ну, мы слушали, но прислушиваться не собираемся. Когда мы уже знали, что будет такая рекомендация, то сразу ответили: «Кто платит?» Поскольку Евросоюз готов платить за оружие, но не готов платить за фирмы, которые теряют бизнес, мы пока эту рекомендацию не слушаем. Как она может быть обязательна? Такого не может быть», — сказал собеседник RTVI.

При этом он признал, что с 2022 года в России застряло более 1 миллиарда евро — это прибыль итальянских фирм, которые те не могут вывести в Италию.