Франция не меняла своей позиции по идее конфискации активов России — республика выступает против. Об этом в интервью RTVI сказал посол Франции в Москве Николя де Ривьер в ответ на просьбу прокомментировать идею Брюсселя выделить Украине €140 млрд из замороженных российских средств. Как сообщали европейские СМИ ссылкой на источники, этот план не нашел поддержки, в том числе на неформальном саммите ЕС в Копенгагене 1 октября.

«Вопрос замороженных активов стоит, мне кажется с тех пор, как их заморозили, то есть с 2022 года. Они заморожены в Бельгии, и у Франции четкая позиция. Президент Макрон это неоднократно говорил, мы соблюдаем международное право. Эти деньги не наши. Ни о какой конфискации речи не идёт. Эта позиция неизменная, и [она] не изменится. Это, мне кажется, ясный ответ на ваш вопрос», — сказал Николя де Ривьер.

По его словам, «в последнее время использовали проценты, сгенерированные этими средствами, чтобы финансировать помощь [Украине]», что, как считают в Париже, «не противоречит международному праву и не является конфискацией».

«Дискуссия сейчас идет о возможности воспользоваться деньгами для получения кредита. Но при условии, что будут возможности этот кредит погасить, и что его погасят. Самое главное, что не будет конфискации. Деньги вернут собственнику, когда придет время», — заключил де Ривьер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь назвал «воровством» планы Запада о передаче замороженных российских активов. Так официальный представитель Кремля прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выделении Киеву около €2 млрд на закупку беспилотников за счет прибыли от российских активов.