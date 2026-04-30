Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США конфисковали связанные с Ираном активы почти на 500 млн долларов. Об этом он сообщил в эфире Fox News.

Бессент сообщил, что Министерство финансов США конфисковало иранские криптовалютные активы на сумму почти в 500 млн долларов. Он особенно подчеркнул, что США предпринимают эти действия «в интересах народа Ирана».

Кампания по максимальному экономическому давлению на Иран, известная в США как «Операция «Экономическая ярость»», привела режим в исламской республике к кризису. Власти США ставили целью операции подорвать финансовые связи Тегерана: конфисковать активы, заморозить счета и оказывать давление на иностранные правительства для прекращения любых контактов со страной.

«Мы замораживаем банковские счета повсюду. А что еще важнее, мы снижаем готовность людей иметь дело с этим режимом», — сказал Бессент.

Министр финансов США уточнил, что они заморозили пенсионные фонды Ирана, которые находились в иностранных юрисдикциях. «Мы сохраним их для иранского народа», — заявил Бессент.

Он также отметил, что конфискация ждет и «все их виллы на юге Франции и по всему миру».

Бессент добавил, что кампания США по экономическому давлению на Иран готовилась более года и сейчас выходит на финишную прямую. В марте 2025 года начать такую кампанию Минфину поручил президент США Дональд Трамп. Действия американских властей могли привести к тому, что в декабре в Иране произошел экономический кризис и обвалился крупнейший банк страны, считает Бессент.

«Это привело к масштабной инфляции. Их валюта обесценилась примерно на 60-70% по отношению к доллару США, поэтому они находятся в разгаре валютного кризиса», — объяснил он.

При этом власти США планируют продолжать усиливать экономическое давление на Иран, заявил Бессент. Минфин недавно получил указание направить предупреждения всем покупателям иранской нефти, что США готовы ввести вторичные санкции.

Экономическим давлением и военно-морской блокадой иранских портов в Ормузском проливе США планируют нанести непоправимый ущерб экономике Тегерана.

«Режим не сможет платить своим солдатам, и, что столь же важно, он не сможет финансировать своих марионеточных союзников, будь то «Хезболла», ХАМАС или другие организации по всему миру. Одна из целей президента Трампа заключалась в том, чтобы не позволить Ирану распространять свою террористическую мощь по миру», — сказал Бессент.