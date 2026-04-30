Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE достигала $126,3 за баррель, это самый высокий уровень с марта 2022 года. Июньский фьючерс на нефть WTI рос до $110,5 за баррель. Цены на нефть выросли после сообщений об обсуждении военными США новых планов войны в Иране.

Для сравнения, еще вечером во вторник, 28 апреля, баррель нефти Brent стоил $110. В среду цена достигала $119.

Цены на нефть выросли на фоне зашедших в тупик мирных переговоров между США и Ираном, тогда как ключевой водный путь — Ормузский пролив — продолжает оставаться фактически закрытым.

CNBC предполагает, что цены выросли после того, как The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана. Эксперты телеканала допускают, что в будущем цены на нефть могут подскочить до $140—150 за баррель, если перебои в поставках сохранятся.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что на встрече Трампа с представителями крупных нефтегазовых компаний обсуждались возможные пути стабилизации нефтяных рынков в случае, если блокада иранских портов будет длиться месяцами.

Сам Трамп накануне заявил порталу, что отклонил предложение Ирана открыть Ормузский пролив в обмен на снятие американской блокады. По его словам, морская блокада продолжится, пока Тегеран не пойдет на ядерную сделку.

«Они хотят договориться. Они не хотят, чтобы я продолжал блокаду. А я не хочу [ее прекращать], потому что не хочу, чтобы у них было ядерное оружие. Блокада в некотором смысле более эффективна, чем бомбардировки. Они задыхаются. И дальше им будет еще хуже. У них не может быть ядерного оружия», — сказал Трамп.

Он также написал в соцсети Truth Social, что иранские нефтехранилища и нефтепроводы «на грани взрыва», так как иранцы не могут экспортировать нефть.

Источники Axios рассказали, что Трамп рассматривает блокаду Ормузского пролива как основной рычаг давления на Тегеран, но допустили, что он может задуматься о возобновлении военных действий, если власти Ирана не пойдут на уступки. Публично глава Белого дома отказался обсуждать какие-либо военные планы.

Как утверждают собеседники Axios, Центральное командование США подготовило план «короткой и мощной» волны ударов по Ирану, в том числе по объектам инфраструктуры, и намерено представить его Трампу в четверг, 30 апреля. В Вашингтоне рассчитывают, что после ударов Тегеран вернется за стол переговоров и будет охотнее идти на компромиссы.

Среди других вариантов военных действий американской стороной также рассматривается захват части Ормузского пролива с возможным участием сухопутных войск для возобновления прохода коммерческих судов, пишет Axios. Кроме того, обсуждается операция спецназа в отношении иранских запасов высокообогащенного урана.