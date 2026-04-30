США рассматривают возможность нанести по Ирану удар гиперзвуковыми ракетами — впервые за время конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщили источники Bloomberg.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) запросило разрешение на переброску на Ближний Восток гиперзвукового комплекса Dark Eagle для возможного удара по Ирану, сообщают источники агентства. Эти баллистические пусковые установки могут стать средством нанесения ударов вглубь Ирана, уточняет Bloomberg.

Причиной запроса стало то, что Иран перенес часть своих пусковых установок за пределы досягаемости ракет Precision Strike Missile, объяснили в Центральном командовании. Пока окончательное решение о передаче ракет по запросу и их применении не принято.

Bloomberg также отмечает, что, если американские власти одобрят запрос, это будет первым случаем развертывания США собственной гиперзвуковой ракеты, разработка которой значительно отстает от графика. О боеготовности Dark Eagle до сих пор не было объявлено, хотя Россия и Китай уже отчитывались о наличии аналогичных технологий.

Дальность Dark Eagle — более 1,7 тыс. миль (около 2,7 тыс. км). Ракета может развивать скорость более 6,1 тыс. км в час и маневрировать для обхода систем ПВО. Стоимость производства одной такой ракеты оценивается в 15 млн долларов. Всего на вооружении США может быть не более восьми подобных ракет.