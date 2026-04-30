Для сбора грибов, внесенных в Красную книгу, с 1 сентября 2027 года нужно будет оформить разрешение с помощью портала «Госуслуги». Об этом сообщил 360.ru научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Никита Комиссаров.

Нововведение разработано, чтобы упростить сбор краснокнижных грибов для научных, образовательных и музейных целей, пояснил миколог. Он уточнил, что обычные грибники, которых интересуют опята и лисички, не попадут под действие новых правил.

Сбор краснокнижных грибов строго регламентирован, отметил Комиссаров.

«На данный момент закон делает исключение для научных исследований, охранных мероприятий, а также для отдельных ситуаций, которые связаны со строительством, ликвидацией последствий ЧС или защитой жизни и здоровья людей», — сказал миколог.

Сбор редких исчезающих эндемичных видов также разрешен для искусственного разведения в специализированных учреждениях с последующим возвращением в естественную среду, а также сохранения и восстановления популяций на частных землях.

Сейчас заявка на разрешение сбора грибов для юридических и физических лиц рассматривается в течение 15 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов, а само разрешение выдается только при личном обращении. Ожидается, что к осени 2027 года все выданные ранее разрешения будут внесены в общую базу, а реестр будет полностью оцифрован.

В соответствии с законодательством сбор грибов, внесенных в Красную книгу, наказывается административным штрафом в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей. В случае, если будет доказано, что грибник был осведомлен об охранном статусе гриба, правонарушение может рассматриваться как уголовное преступление, в этом случае может грозить штраф до 1 млн рублей или лишение свободы сроком до четырех лет.