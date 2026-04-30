Европа столкнулась с неожиданной проблемой: никто не знает, сколько топлива остается на континенте. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в министерствах энергетики стран-участниц ЕС.

Проблема возникла на фоне войны в Иране, которая сильно повышает расходы Европы на ископаемое топливо и угрожает поставкам через Ормузский пролив, ключевой транспортный коридор для перевозки нефти и газа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что война в Иране обходится ЕС почти в 500 млн евро в день из-за роста цен на энергоносители.

По словам генерального директора DHL Group Тобиаса Майера, у Европы есть обязательства на май и июнь, но делать прогнозы на более поздние сроки пока сложно.

«Существуют стратегические резервы, но у нас нет четкого представления о том, сколько из них уже использовано», — приводит его слова Politico.

Издание пишет, что власти ЕС не вполне осведомлены о том, какими запасами газа и нефти они располагают. У чиновников, которые хотят узнать, когда запасы могут иссякнуть, практически нет источников информации. Politico пишет, что это «слепое пятно» создает риск того, что власти не смогут вовремя заметить дефицит топлива и будут вынуждены принимать экстренные решения на основе неполной информации.

На такие пробелы в данных об обеспеченности стран топливом обратили внимание министры Бельгии, Нидерландов и Испании в прошлом месяце. Они призвали ЕС координировать более эффективный мониторинг и анализ запасов в режиме реального времени, особенно в отношении нефтепродуктов. Греция тогда же попросила Еврокомиссию создать канал в WhatsApp* или Signal для оперативной связи стран-участниц с исполнительной властью Евросоюза.

«У нас очень ограниченные сведения о рынке газа и нефти, а также крайне скудные данные. Наши знания о том, что поступает в обращение, изымается и перенаправляется по различным маршрутам… безусловно, свидетельствуют о недостаточном мониторинге рынка», — заявил высокопоставленный чиновник одного из европейских министерств энергетики.

Наименее ясна ситуация в отношении дизельного и авиационного топлива, пишет Politico. Евросоюз в основном полагается на свою статистическую службу Евростат и координационные встречи со странами-участницами для оценки уровня запасов топлива. Однако большая часть таких запасов остается вне поля зрения — на разрозненных коммерческих складах, а компании неохотно раскрывают конфиденциальную деловую информацию, которую они не обязаны предоставлять по закону.

Даже данные Международного энергетического агентства (МЭА) неизбежно ограничены, заявил представитель Еврокомиссии.

«В идеальном мире у нас был бы доступ к идеальной информации, но в конечном итоге она хороша ровно настолько, насколько много нам ее предоставили. И я слышу, как коллеги поднимают одну и ту же тему — мы можем только надеяться, что обладаем достоверной информацией», — цитирует его Politico.

С начала войны в Иране министры энергетики призывали Еврокомиссию укрепить возможность блока оценивать собственные запасы энергоносителей. Еврокомиссия признавала информационный дефицит и анонсировала создание «топливной обсерватории», которая будет отслеживать производство, импорт, экспорт и запасы транспортного топлива в ЕС.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщала, что за 60 дней конфликта США и Ирана расходы ЕС на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 27 млрд евро, при этом объемы поставок не выросли.

