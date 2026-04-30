Великобритания намерена создать партнерство военно-морских сил 10 стран Северной Европы для защиты от от «российской активности», пишет Euractiv. Предполагается, что оно будет тесно связано со структурами НАТО, дополняя возможности альянса.

Концепцию представил первый морской лорд (главком британских ВМС) генерал Гвин Дженкинс, выступая в Королевском объединенном институте оборонных исследований. Новый альянс будет образован на базе существующих Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) во главе с Великобританией, куда также входят Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция.

По словам Дженкинса, командующие ВМС этих стран уже письменно закрепили обязательства участвовать в разработке этого совместного плана.

Заявив, что Россия остается «самой серьезной угрозой безопасности Великобритании», генерал напомнил о якобы сорванной «секретной операции» российских подводных лодок в Северной Атлантике. Согласно заявлению Лондона от 9 апреля, британским силам пришлось реагировать на «рост российских угроз», пока мировое внимание было отвлечено на американо-израильскую операцию против Ирана.

«Мы знаем, что не можем терять времени… к концу этого года я хочу, чтобы мы все подписали официальную декларацию и заложили основу для жизненно важного и долгосрочного партнерства на многие годы вперед», — заявил Дженкинс.

В статье The Times говорится, что это была «амбициозная речь», в которой генерал изложил планы приведения ВМС в полную боевую готовность к 2029 году.

Дженкинс, в частности, хочет, чтобы первые беспилотные эскортные суда начали сопровождать боевые корабли Королевского флота в течение следующих двух лет и чтобы к 2029 году с авианосца был запущен первый реактивный беспилотник.

Такие дроны могут взлетать вертикально, как ракета, и занимают лишь треть пространства, необходимого для истребителя F-35. Это значит, что на каждом авианосце можно разместить 80 таких БПЛА, поясняет издание.

Дженкинс подчеркнул, что новое военно-морское объединение должно не дублировать функции НАТО, а усиливать возможности Североатлантического блока. Генерал выразил убеждение, что для создания достаточной «коллективной боевой мощи» и поддержания надежного сдерживания вдоль «открытой морской границы» с Россией необходима более глубокая интеграция.

По мнению главкома британских ВМС, усиление необходимо в регионах Северо-Западной Европы, Северной Атлантики и Крайнего Севера. Дженкинс заявил, что за последние два года число российских «вторжений» в британские территориальные воды возросло почти на треть. Только в 2025 году, по его словам, потребовалось множество ответных действий Королевского флота из-за активности российских надводных кораблей.

В феврале глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что Россия представляет самую серьезную угрозу безопасности в Арктике и на Крайнем Севере со времен холодной войны. Он сказал, что в рамках усиления защиты этих регионов Лондон удваивает численность своих войск в Норвегии и расширяет масштабы совместных учений с союзниками по НАТО.