Россия представляет самую серьезную угрозу безопасности в Арктике и на Крайнем Севере со времен холодной войны, из-за чего растут требования к обороне стран НАТО в этих регионах, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

В течение трех лет численность британских войск в Норвегии удвоится (с 1 до 2 тыс. военных).

«Великобритания наращивает усилия по защите Арктики и Крайнего Севера — удваивает численность своих войск в Норвегии и расширяет масштабы совместных учений с союзниками по НАТО», — сказал глава ведомства.

Кроме того, 1,5 тыс. морских пехотинцев Королевской морской пехоты направляются в Норвегию для участия в учениях НАТО «Холодный ответ», которые пройдут в марте. Участие в них примут Норвегия, Финляндия и Швеция. Учения повысят способность союзников «защищать стратегически важные объекты во фьордах и горах».

В сентябре состоятся учения Lion Protector, в ходе которых «сотни» военнослужащих Объединенных экспедиционных сил (JEF) будут дислоцированы в Исландии, Датских проливах и Норвегии. Они будут тренировать защиту критически важной инфраструктуры от «атак и саботажа», а также укреплять совместные возможности командования.

В январе Хили во время визита в Киев говорил, что похитил бы президента России Владимира Путина, чтобы взять его «под стражу и привлечь его к ответственности за военные преступления».

В ноябре 2025 года министр заявил, что российский разведывательный корабль «Янтарь» якобы применил лазеры против британских военных, осуществлявших наблюдение за его перемещениями после входа в территориальные воды Великобритании. По его словам, это уже второй случай в году, когда указанное судно было замечено в британских территориальных водах (после январского инцидента), и сейчас корабль находится на границе территориальных вод страны. Однако впервые, отметил министр, подобные действия сопровождались целевым лазерным воздействием на пилотов Королевских ВВС.