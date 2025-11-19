Российский разведывательный корабль «Янтарь» якобы применил лазеры против британских военных, осуществлявших наблюдение за его перемещениями после входа в территориальные воды Великобритании, заявил министр обороны Соединённого Королевства Джон Хили.

Он утверждает, что это уже второй случай в текущем году, когда указанное судно было замечено в британских территориальных водах (после январского инцидента), и сейчас корабль находится на границе территориальных вод страны. Однако впервые, по словам Хили, подобные действия сопровождались целевым лазерным воздействием на пилотов Королевских ВВС.

Глава британского оборонного ведомства сообщил, что для мониторинга передвижений российского корабля, якобы отправленного для «сбора разведданных и картографирования подводных кабелей», Великобритания задействовала фрегат ВМС и самолеты разведки P8.

«“Янтарь” направил лазеры на наших пилотов, — утверждает Хили. — Эти действия крайне опасны».

Министр обороны Великобритании заявил: «Моё послание России и [президенту России Владимиру] Путину таково: мы вас видим. Мы знаем, что вы делаете. И если “Янтарь” на этой неделе пойдёт на юг, мы готовы».

Хили уточнил, что конструкция судна специально предназначена для того, чтобы «подвергать риску [британскую] подводную инфраструктуру и инфраструктуру союзников» благодаря наличию «возможностей, позволяющих вести наблюдение в мирное время и осуществлять диверсии во время конфликта».

На вопрос журналистов о степени опасности лазерных атак министр пояснил: «Все, что мешает, нарушает работу или подвергает риску пилотов, управляющих британскими военными самолетами, представляет серьезную опасность».

В ответ на действия российского корабля британские военные приняли меры, которые, по словам главы ведомства, позволили усилить наблюдение за «Янтарём» и подготовиться на случай изменения его курса. «Я не собираюсь их раскрывать, потому что это только делает президента Путина мудрее», — заявил Хили журналистам.

«Янтарь» — это вспомогательное океанографическое исследовательское судно общего назначения с возможностями проведения подводных спасательных операций, оно находится в ведении Минобороны РФ, но не входит в состав ВМФ.

В ноябре 2024 года военные корабли Британии и Ирландии конвоировали «Янтарь» из своих вод. Власти обеих стран тогда высказывали опасения, что присутствие российского судна может быть связано с атаками на подводные кабели.