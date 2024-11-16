Российский корабль «Янтарь» был отконвоирован из Ирландского моря после того, как вошел в контролируемые Ирландией воды и патрулировал район, где находятся критически важные подводные трубопроводы и кабели энерго- и интернет-снабжения, пишет Guardian.

Судно заметили в четверг к востоку от Дублина и к юго-западу от острова Мэн. Изначально норвежские, американские, французские и британские военно-морские силы и службы ПВО просто наблюдали, как оно сопровождало российский военный корабль «Адмирал Головко» через Ла-Манш в выходные.

Корабль ВМС Ирландии LÉ James Joyce вывел российское судно из исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Ирландии примерно в 03:00 в пятницу, а авиация продолжала следить за его передвижениями, пока оно направлялось на юг.

Его присутствие вызвало новые опасения по поводу безопасности соединительных кабелей, проложенных между Ирландией и Великобританией и передающих глобальный интернет-трафик из крупных центров обработки данных, эксплуатируемых технологическими компаниями, включая Google и Microsoft, чьи европейские штаб-квартиры находятся в Ирландии.

«Янтарь» был обнаружен британскими силами обороны, следившими за другими российскими судами вблизи своих восточных прибрежных вод. В четверг британские самолеты также были подняты по тревоге для слежения за российским разведывательным самолетом, летящим близко к воздушному пространству Великобритании, сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства.

В понедельник и вторник «Янтарь» видели к западу от Корка, где находится еще один ряд соединительных линий между Ирландией и Францией, в том числе обеспечивающих трансатлантическое соединение. В какой-то момент корабль проходил внутри ирландской ИЭЗ, в 5—7 км к северу от кабелей между Ирландией и Великобританией.

Доцент кафедры истории войн в Университетском колледже Дублина Эдвард Берк заявил изданию Examiner, что ситуация вызывает тревогу. «Мы снова видим, как российский флот прощупывает оборону Западной Европы . Это еще один тревожный сигнал — тот, который нам не нужен — о том, что Ирландии необходимо укреплять свои военно-морские возможности и углублять партнерские отношения в сфере морской безопасности в Европе», — сказал эксперт.

По имеющимся данным, силы обороны Ирландии наблюдали, как «Янтарь» запустил три беспилотника над ирландскими водами, и это вызвало опасения, что судно осуществляет разведку.

Опасения по поводу критической инфраструктуры вокруг Европы неоднократно высказывались в этом году после предполагаемой диверсии на Балтийском газопроводе и подводных интернет-кабелях между Финляндией и Эстонией. В августе Китай признал, что судно под флагом Гонконга повредило трубопровод, но якобы случайно.

«Янтарь» официально классифицируется как вспомогательное океанографическое исследовательское судно общего назначения с возможностями проведения подводных спасательных операций. Оно находится в ведении российского Министерства обороны, но отделено от Военно-морского флота.

По словам аналитиков разведки Navy Lookout, «Янтарь» может развертывать глубоководные подводные аппараты и был замечен в работе вблизи инфраструктуры морского дна, но миссия корабля «вероятно, больше касалась стратегической сигнализации и сбора разведданных».

«Янтарь» следовал вместе с «Адмиралом Головко» и танкером «Вязьма», и на протяжении всего пути в Ла-Манше за ними следили британские корабли RFA Tideforce и HMS Iron Duke. Затем они передали наблюдение французам, а британский флот продолжил следить за другим российским судном, направлявшимся на север в сторону Прибалтики.

Когда «Янтарь» отделился от «Адмирала Головко» и направился на север в Ирландское море, за ним последовал корабль HMS Cattistock. По имеющимся данным, российское судно якобы отключило транспондеры, передающие его местоположение, после входа в ирландскую ИЭЗ. Они попытались связаться с судном, но российский экипаж не отреагировал, и около 03:00 в пятницу «Янтарь» покинул ирландские воды и направился на юг.