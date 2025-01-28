Балтийское море оказалось в центре повышенного внимания как минимум три раза за последние три месяца. Все из-за повреждений подводных кабелей, в чем подозреваются корабли, шедшие из России. Что именно произошло, как инциденты повлияли на отношения Москвы и Лондона, пригрозившего задержаниями судов, и где еще в мире рвутся подводные кабели — в материале RTVI.

Последние инциденты в Балтийском море

27 января шведская прокуратура заявила о задержании корабля, подозреваемого в обрыве оптоволоконного кабеля связи между Швецией и Латвией в Балтийском море. Кому именно принадлежит судно, пока не уточняется, но шведская газета Expressen утверждает, что речь идет о балкере Vezhen. По данным сервиса MarineTraffic, этот корабль под флагом Мальты 24 января вышел из российского порта Усть-Луга.

Это уже третий подобный случай в Балтийском море за последние три месяца. 25 декабря 2024 года был поврежден энергетический кабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. В причастности к случившемуся подозревают зарегистрированный на Островах Кука нефтяной танкер Eagle S, шедший из Усть-Луги и Санкт-Петербурга. По состоянию на 28 января, задержанный корабль все еще находится в территориальных водах Финляндии.

Власти Финляндии утверждали, что Eagle S является частью российского «теневого флота», якобы используемого для обхода санкций в отношении экспорта российской нефти. По мнению финского президента Александра Стубба, декабрьский инцидент «определенно» связан с Россией. Москва свою причастность к предполагаемым диверсиям в Балтийском море отрицает.

Еще один крупный ущерб был нанесен 17-18 ноября 2024 года сразу двум кабелям: одному — между Финляндией и Германией (C-Lion1), второму — между Литвой и Швецией (BCS East-West Interlink). Шведские власти подозревают, что линии связи мог повредить якорем шедший из Усть-Луги китайский сухогруз Yi Peng 3. В течение более чем месяца дипломатических переговоров корабль стоял возле берегов Дании, а затем продолжил свой путь.

19 января 2025 года The Washington Post опубликовала выводы сотрудников американских и европейских спецслужб о том, что Россия, скорее всего, не причастна как к разрывам кабелей в Балтийском море, так и к повреждению газопровода Balticconnector в 2023 году. Аналитики предположили, что аварии произошли по вине «неопытных экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов». Последовательные ЧП в Балтийском море могут быть связаны с отключением от российских сетей и синхронизацией с электросетями западными, допустил директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис. Его слова передает Delfi.

Повышенное напряжение между Россией и Великобританией

На фоне обрывов кабелей в Балтийском море британское издание Express сообщило, что флот Великобритании готов задерживать российские корабли возле своего побережья, если будет доказана их причастность в повреждении подводных коммуникаций. Накануне разведка США повысила уровень угрозы британской подводной инфраструктуре со стороны России до «теперь значительного», утверждает издание.

Ранее посольство России в Великобритании назвало обвинения в подобных угрозах «абсолютно несостоятельными». В дипмиссии Великобритании в России в ответ на запрос RTVI сослались на слова представителя британского оборонного ведомства: «Мы обычно не даем подробных комментариев по соображениям операционной безопасности».

В ноябре 2023 года ВМФ Британии и Ирландии отконвоировали из Ирландского моря российское исследовательское судно «Янтарь» из-за опасений по поводу безопасности подводных кабелей между странами. Официально корабль находится в ведении российского Минобороны, но отделен от ВМФ России.

Где еще часто рвутся подводные кабели

Еще в двух морях помимо Балтийского повреждения подводных кабелей наблюдаются чаще всего в последние годы — это Красное море у берегов Йемена и Южно-Китайское море у берегов Тайваня. Так, ущерб, нанесенный подводным сетям возле Йемена в феврале 2024 года, привел к сбоям в интернет-коммуникации между Европой и Азией. Хуситы свою причастность к произошедшему отрицали.

А по утверждению властей Тайваня, иностранные суда повреждали его подводную инфраструктуру 36 раз с 2019-й по 2024-й годы. Уже в начале 2025-го береговая охрана Тайваня заявила о задержании подозреваемого в обрыве подводного кабеля корабля Xing Shun 39, принадлежащего гонконгской компании. В Китае ответили, что обвинения судну были выдвинуты «на пустом месте».

Кабели под Южно-Китайским морем более уязвимы к повреждениям, чем где-либо еще в мире, отмечает The Washington Post. По данным Международного комитета по защите кабелей, на которые ссылается газета, в этом водном пространстве каждые несколько недель фиксируется как минимум один обрыв кабеля. «Для сравнения, в водах между Северной и Южной Америкой, где наблюдается схожая плотность кабелей, обрывы происходят только раз в несколько лет», — подчеркивает WP.

Какие международные организации занимаются защитой подводных кабелей

На почти 600 подводных кабельных систем по всему миру приходится более 99% международного телекоммуникационного трафика. Из-за растущих рисков в этой отрасли 29 ноября 2024 года был создан Международный консультативный орган по устойчивости подводных кабелей. Основную роль в его деятельности играют Международный союз электросвязи при ООН и Международный комитет по защите кабелей (ICPC).

Последние аварии в Балтийском море «подчеркивают критическую важность подводных кабелей для поддержки глобальной связи и цифровой экономики», сказали RTVI в пресс-службе Международного союза электросвязи. В организации уточнили, что не имеют полномочий для расследования подобных инцидентов, так как этим «обычно занимаются органы государственной власти и владельцы вовлеченных кабельных сетей».