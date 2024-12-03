Между Швецией и Финляндией зафиксировали разрыв телекоммуникационного кабеля. Об этом со ссылкой на источники сообщила Aftonbladet.

Обновление. Разрыв интернет-кабеля между Финляндией и Швецией произошел не из-за диверсии, его случайно перерезал экскаватор, пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на телекоммуникационную компанию Elisa.

Разрыв обнаружили вечером 2 декабря на суше в Финляндии. Полиция подозревает, что это произошло в результате преступной деятельности. Власти Швеции проинформированы о случившемся.

Министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне отметила в соцсети Х (бывший Twitter), что в Хельсинки серьезно относятся к инциденту и ведут расследование вместе с оператором кабеля.

Шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявил телеканалу SVT, что разрывы интернет-кабеля между Финляндией и Швецией могли быть вызваны диверсиями.

«Правительство находится в контакте с ответственными органами и следит за развитием событий», — сказал он.

Помимо этого, в Финляндии случился масштабный сбой в сети оптоволоконной компании Global Connect. Пока неизвестно, является ли он следствием обрыва кабеля. Сама Global Connect сообщает об «отдельных отключениях» в связи с повреждениями оптоволоконных коммуникаций в двух местах.

За последние две недели это не первый случай обрыва кабелей связи на севере Европы. В частности, 18 ноября газета Ilta-Sanomat писала о разрыве соединяющего Финляндию и Германию подводного кабеля C-Lion1. Он расположен в Балтийском море рядом с российским газопроводом «Северный поток».

На следующий день появилась информация о повреждении второго подводного кабеля связи между Литвой и Швецией в Балтийском море. Как сообщил в эфире литовского национального телевидения LRT директор по технологиям компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс, сетевой кабель был перерезан утром 17 ноября. После этого системы сразу проинформировали о потере связи. По его словам, поврежденный кабель был старым, с ним уже происходили неисправности, случаев диверсий ранее не фиксировалось. Шемешкявичюс добавил, что инциденты обычно связаны с судоходством, когда какое-то судно могло неудачно бросить якорь и порвать кабель.

Комментируя случай с интернет-кабелем между Германией и Финляндией, Шемешкявичюс сказал, что провода пересекаются на участке площадью 10 кв. м. Так как они были оба повреждены, становится ясно, что причина случившегося не связана со сбросом якоря.

«Это могло быть что-то более серьезное», — говорил он.

Повреждения повлекли за собой сокращение на треть пропускной способности интернета Telia в Литве, так как часть трафика теперь перенаправляется по резервным маршрутам. Связь удалось восстановить с помощью обходных линий.

Центральная криминальная полиция Финляндии расследует обрыв кабеля C-Lion1 как причинение вреда и вмешательство в работу коммуникаций. Прокуратура Швеции также начала предварительное расследование повреждений, квалифицировав их как диверсию.

В настоящее время оба кабеля отремонтированы и снова введены в эксплуатацию.