Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что военное судно Raju 27 декабря было отправлено на охрану EstLink 1 — подводной линии электропередачи протяженностью 105 км, соединяющей электросистемы стран Балтии и Северной Европы через Балтийское море. Это решение, как отмечает Bloomberg со ссылкой на заявление эстонского силовика, было принято после повреждения аналогичной линии EstLink 2.

«Наша задача — немедленно послать четкий сигнал о том, что мы готовы защищать связи между Эстонией и Финляндией военными ресурсами. Мы решили направить наш флот поближе к Estlink 1, чтобы защитить и обезопасить наше энергетическое соединение с Финляндией», — заявил Певкур.

Ранее власти Финляндии и Эстонии заявили, что нефтетанкер Eagle S, который якобы входит в состав «теневого» флота России, «представлял угрозу для критической инфраструктуры в Балтийском море», поэтому 26 декабря «представители властей» поднялись на борт судна и проследили, чтобы оно ушло в финские воды.

«Когда в течение года происходит три подобных инцидента, мы должны сделать вывод, что все они не могут быть совпадением или случайностью. Хорошо, что ситуацию удалось взять под контроль так быстро, потому что, если бы судно продолжило волочить якорь по морскому дну, ущерб мог бы быть еще больше», — заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Он призвал соседние страны «продолжать работать вместе и сохранять бдительность, чтобы гарантировать защиту критической инфраструктуры от повреждения посторонними». «Пока еще слишком рано делать выводы о том, почему это произошло — но мы знаем, кто это сделал», — подчеркнул финский лидер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать задержание судна, пояснив, что этот вопрос не входит в компетенцию президентской администрации.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвала НАТО и союзников направить военные корабли для защиты подводной инфраструктуры в регионе. Генсек альянса Марк Рютте сообщил, что обсудил этот вопрос с руководством Финляндии и «выразил полную солидарность и поддержку», так что НАТО «усилит свое военное присутствие в Балтийском море» в ближайшее время.

«НАТО полностью поддерживает Эстонию и Финляндию в расследовании возможного саботажа подводных кабелей в Балтийском море и принятии мер по защите критически важной инфраструктуры», — заявил Рютте. По словам анонимного чиновника из альянса, НАТО «сохраняет бдительность» и прорабатывает дальнейшую поддержку странам Балтии, в том числе путем усиления военного присутствия в регионе.

В прошлом месяце высокоскоростной оптоволоконный кабель в Балтийском море, который соединяет Финляндию и Германию, был разорван предположительно под внешним воздействием. Проходящая поблизости линия между Литвой и Швецией также получила повреждения. Власти перечисленных стран связывают эти инциденты с китайским сухогрузом.

В ноябре вспомогательное океанографическое исследовательское судно общего назначения «Янтарь», принадлежащее российскому министерству обороны, было отконвоировано ВМФ Британии и Ирландии из вод этих стран после того, как сопровождало российский военный корабль «Адмирал Головко» через Ла-Манш.

Его присутствие вызвало опасения по поводу безопасности соединительных кабелей, проложенных между Ирландией и Великобританией и передающих глобальный интернет-трафик из крупных центров обработки данных, эксплуатируемых технологическими компаниями, включая Google и Microsoft, чьи европейские штаб-квартиры находятся в Ирландии.