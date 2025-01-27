Шведские правоохранители проводят расследование после повреждения оптоволоконного кабеля связи между Швецией и Латвией в Балтийском море, сообщила прокуратура. Корабль, подозреваемый в совершении диверсии, задержан.

Кому принадлежит судно, не уточняется. В расследовании принимают участие также одно из спецподразделений полиции (nationella operativa avdelning), береговая охрана и военные.

Накануне Латвийский государственный радиотелевизионный центр (LVRTC) сообщил о серьезном повреждении кабеля, который пролегает на глубине более 50 м в Балтийском море. В организации отметили, что смогут предоставить более точные данные об инциденте только после начала ремонтных работ.

Кабель соединяет Латвию со Стокгольмом через Готланд, а оттуда — со странами Северной Европы.

Как пишет шведская газета Expressen, задержанное судно называется Vezhen, оно зарегистрировано на Малье, а 24 января покинуло российский порт в Усть-Луге. Расследованием дела, по данным издания, также занимается Служба безопасности Швеции.

Инциденты с кабелями в Балтийском море

В конце 2024 года в Балтийском море произошло несколько инцидентов с повреждением подводных кабелей. В ноябре китайский сухогруз Yi Peng 3 заподозрили в повреждении двух оптоволоконных кабелей связи — между Финляндией и Германией, а также между Литвой и шведским островом Готланд.

В декабре по подозрению в обрыве якорем электрокабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией был задержан танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Финские власти считают судно частью российского «теневого» флота.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что декабрьский инцидент в Балтийском море «определенно» связан с Россией. Представитель Финляндии в Европарламенте Пекка Товери сказал, что все произошедшее похоже на «типичную гибридную операцию» Москвы. Россия причастность к обрывам кабелей отрицала.

Газета Washington Post утверждает, что западные разведки не поддерживают версию о вине России в инцидентах. По мнению представителей спецслужб Европы и США, разрывы произошли случайно по вине «неопытных экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов».