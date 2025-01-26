Латвийский государственный радиотелецентр (LVRTC) сообщил о повреждении своего оптоволоконного кабеля дне Балтийского моря утром 26 января в результате предполагаемого «внешнего воздействия».

«На данный момент есть основания полагать, что кабель существенно поврежден и повреждение вызвано внешними воздействиями», — говорится в сообщении.

При этом в компании отметили, что кабель пролегает на глубине 50 м, поэтому тип повреждения можно определить только после начала его ремонта. Возбуждено уголовное дело.

LVRTC зафиксировал перебои в передаче данных на участке Вентспилс — Готланд. Компания продолжает предоставлять услуги, используя другие маршруты передачи данных. Случившееся по большей части не затрагивает конечных пользователей в Латвии, отметили в центре.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня созвала экстренное совещание в связи с повреждением кабеля. По ее словам, инцидент произошел в исключительной экономической зоне Швеции, поэтому латвийские власти тесно сотрудничают со Стокгольмом и НАТО, а также находится в постоянном контакте с лидерами другими странами Балтии, заявила Силиня.

К месту повреждения кабеля был направлен патруль, который проинспектировал находящееся в этом районе судно «Michalis San», рассказал командующий ВМС Латвии Марис Поленц. По его словам, это судно следует в Россию и ожидает разрешения войти в ее территориальные воды. Подозрительной активности на борту «Michalis San» и повреждений якоря патрульные не обнаружили, сообщил Поленц.

По данным сервиса отслеживания судов MarineTraffic, сухогруз «Michalis San» под флагом Мальты следовало из алжирского порта Беджайя. Центр морских операций проанализировал передвижения других судов в этом районе и выявил еще два корабля, которые находились за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Латвии, передает LSM.

Инциденты с кабелями в Балтийском море

В конце 2024 года в Балтийском море произошло несколько инцидентов с повреждением подводных кабелей. В ноябре китайский сухогруз Yi Peng 3 заподозрили в повреждении двух оптоволоконных кабелей связи — между Финляндией и Германией, а также между Литвой и шведским островом Готланд.

В декабре по подозрению в обрыве якорем электрокабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией был задержан танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Финские власти считают судно частью российского «теневого» флота.

В месте повреждения кабеля Estlink 2 были обнаружены следы волочения якоря длиной почти 100 км. При осмотре Eagle S выяснилось, что у него нет якоря. Позже его подняли со дна моря, где он сорвался с цепи. Финская полиция выясняет, должен ли был экипаж заметить волочившийся якорь и отреагировать на ситуацию. По словам главного инспектора Ристо Лохи, экипаж действовал не так, «как можно было бы ожидать в данной ситуации».

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что декабрьский инцидент в Балтийском море «определенно» связан с Россией. Представитель Финляндии в Европарламенте Пекка Товери сказал, что все произошедшее похоже на «типичную гибридную операцию» Москвы. Россия отрицает причастность к обрывам кабелей.

Газета Washington Post утверждает, что западные разведки не поддерживают версию о вине России в инцидентах. По мнению представителей спецслужб Европы и США, разрывы произошли случайно по вине «неопытных экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов».