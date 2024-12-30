На дне Финского залива после обрыва подводного электрокабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией обнаружен след волочения якоря длиной несколько десятков километров. Об этом сообщается в пресс-релизе центральной криминальной полиции Финляндии.

Расследование разрыва кабеля, в причастности к которому подозревается танкер Eagle S, якобы входящий в состав «теневого» флота России, находится на ранней стадии. Возможное место, где оторвался якорь, не установлено, отмечается в полицейском отчете.

«След заканчивается там, где судно подняло якорную цепь, а от этого места на восток [след от волочения] тянется на несколько десятков, если не почти на сто километров», — уточнил в разговоре с Yle инспектор полиции Сами Пайла.

Финская полиция предполагает, что обнаруженный след от волочения является якорным следом судна Eagle S. У ведомства есть «предварительное понимание того, что произошло в море и как образовался этот якорный след», отметил Пайла. Исследование морского дна Финского залива приостановлено из-за сильного ветра, после улучшения погодных условий работы продолжатся.

Силовой кабель Estlink-2, по которому электроэнергия поступает из Финляндии в Эстонию по дну Балтийского моря, вышел из строя 25 декабря. По данным финского оператора Fingrid, инцидент не повлиял на энергоснабжение потребителей. По подозрению в причастности к повреждению кабеля задержан танкер Eagle S под флагом Островов Кука, который шел из Санкт-Петербурга в египетский Порт-Саид. По данным криминальной полиции Финляндии, у судна был оторван якорь.

Финские власти считают танкер частью российского «теневого» флота, перевозящего нефть вопреки западным санкциям. Инцидент в Балтийском море расследуется как вандализм при отягчающих обстоятельствах.

Eagle S отбуксирован на внутреннюю якорную стоянку вблизи города Порвоо. На борту проводится техническое расследование. Экипаж, состоящий из граждан Грузии и Индии, допрашивают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать задержание судна, назвав вопрос «узкопрофильным» и не входящим в компетенцию Кремля.

Ремонт Estlink 2 может продлиться до августа 2025 года, сообщили в компании Fingrid. По оценке эстонского оператора Elering, поломка кабеля может привести к более высоким биржевым ценам на электричество в Эстонии.

После инцидента в Балтийском море компании Elisa Eesti и CITIC Telecom заявили о повреждении еще трех морских кабелей между Финляндией и Эстонией. Причина отключений выясняется, сообщили в эстонском министерстве экономики и коммуникаций. На фоне разрыва электрокабеля Estlink-2 Эстония отправила военное судно на охрану подводной линии электропередачи EstLink 1.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвала НАТО и союзников направить военные корабли для защиты подводной инфраструктуры в регионе. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс «усилит свое военное присутствие» в Балтийском море.