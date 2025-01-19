Россия вряд ли причастна к разрывам подводных кабелей в Балтийском море: скорее всего, эти ЧП произошли случайно по вине «неопытных экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов». К таким выводам, как пишет The Washington Post (WP), пришли несколько сотрудников спецслужб США и шести стран Европы.

Всего за последние полтора года произошли три инцидента, когда были повреждена сеть трубопроводов, по которым страны Северной Европы получали газ, электричество и интернет. Первый из них произошел в октябре 2023 года, когда контейнеровоз NewnewPolar Bear (зарегистрирован в Гонконге) фактически уничтожил один из участком газопровода в Финском заливе.

В ноябре 2024 года китайский сухогруз Yi Peng 3 повредил два кабеля передачи данных в водах Швеции.

В последнем из них, произошедшем в конце декабря 2024-го, был поврежден кабель Estlink 2. Финляндия задержала нефтяной танкер Eagle S, который, по версии Хельсинки, являлся «частью “теневого флота” Москвы» и помогал экспортировать нефть в обход санкций.

Jussi Nukari / Imago / TASS

Россия свою причастность к инцидентам отрицала, и европейские чиновники это встретили «с глубоким скепсисом», пишет WP. Глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал ноябрьский инцидент «диверсией» и заявил, что «никто не верит, что эти кабели были случайно оборваны».

Позднее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что инцидент, произошедший в конце декабря, «определенно» связан с Россией.

Представитель Финляндии в Европарламенте Пекка Товери заявил, что все произошедшее похоже на «типичную гибридную операцию» Москвы. По его мнению, предположение о том, что это были несчастные случаи, — «полная чушь». К ним также присоединились различные эксперты, которые поддержали версию о причастности Москвы к ЧП в Балтийском море.

При этом, пишет WP, представители разведок разных стран допускали, что «подводные инциденты» могли произойти случайно.

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Кроме того, отмечает издание, ранее во взрыве газопровода «Северный поток» между Россией и Германией, который произошел в сентябре 2022 года, изначально обвинялась Москва. Но теперь основная версия, говорится в статье, что это совершил «высокопоставленный украинский военный с глубокими связями с разведывательными службами страны».

Swedish Coast Guard / AP

Представляющий интересы владельца танкера Eagle S адвокат Герман Люнберг признал, что судно перевозило российскую нефть, но отрицал, что было «нарушено международное право или что экипаж намеренно причинил какой-либо ущерб».

WP пишет, что представители европейских служб безопасности заявили, что Финляндия в итоге согласилась с выводами разведок США и Европы о непричастности России к произошедшим «подводным инцидентам».

При этом пресс-секретарь Национального бюро расследований Финляндии, которое ведет расследование по делу Eagle S, заявила, что расследование бюро «все еще открыто, и пока рано делать окончательные выводы о причинах или комбинациях, стоящих за повреждениями».