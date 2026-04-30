В четверг, 30 апреля глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер доложит Дональду Трампу о новых планах военных действий в Иране. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам трех источников агентства, знакомых с ситуацией, Центральное командование США подготовило план «короткой и мощной» серии ударов по Ирану, включая объекты инфраструктуры. Таким образом командование рассчитывает вывести из тупика переговоры. В частности, от Ирана ждут большей гибкости по вопросам ядерного оружия.

Другой план, который Центральное командование готовится представить президенту Трампу, фокусируется на захвате части Ормузского пролива для возобновления коммерческого судоходства. По словам одного из источников, эта операция может потребовать участия сухопутных войск.

Третий вариант, который уже обсуждался ранее и может вновь всплыть на брифинге, — это операция спецназа по обеспечению безопасности иранских запасов обогащенного урана.

Брифинг для Трампа по сценариям развития войны в Иране может свидетельствовать о том, что президент США всерьез рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий в Иране, пишет Axios. Также среди мотивов проведения такого брифинга может быть желание преодолеть тупик в переговорах или нанести решающий удар по противнику перед окончанием войны.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что считает военно-морскую блокаду Ирана «несколько более эффективной, чем бомбардировки». Два источника Axios сообщили, что сейчас Трамп рассматривает блокаду как основной рычаг давления на Иран, но не исключает и боевые действия, если противник не уступит.

Американские военные планировщики также не исключают, что Иран сам начнет боевые действия против американских войск в регионе в ответ на блокаду Ормузского пролива.