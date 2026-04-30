Глава Дагестана Сергей Меликов завершит работу в республике и в сентябре перейдет на другую работу, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с представителями народного собрания региона.

«У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал, и мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», — сказал глава государства.

Он не уточнил, на какую должность перейдет Меликов. Сам глава региона пока не комментировал заявления президента.

Сергей Меликов возглавляет Дагестан более пяти лет: в октябре 2020 года стал врио главы региона, спустя год Народное собрание Дагестана избрало его руководителем республики. В 1990-е годы Меликов служил во внутренних войсках, принимал участие в Первой чеченской войне. В 2011 году возглавил Объединенную группировку войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. В 2014-м Меликов стал полпредом президента на Северном Кавказе. В 2016-м президент назначил Меликова замдиректора Росгвардии. В 2019-2020 годах он был сенатором от Ставропольского края.

По словам Путина после ухода Меликова с поста руководителя республики ее должен возглавил человек, который «в состоянии решать стоящие задачи, знает, что и как надо делать с учетом того, что было сделано до настоящего времени, и <…> пользуется уважением, доверием у людей».

Президент назвал Дагестан очень многонациональной республикой, в которой «как в капле воды отражается всё, что связано с этническим составляющим самой Российской Федерации в целом». Путин обратил внимание, что здесь существует особый порядок приведения к власти руководителя региона — он избирается депутатами Народного собрания по представлению президента.

«Прежде чем это сделать, напрямую, я хотел вот как раз увидеться с вами, поговорить с вами, посоветоваться, услышать ваше мнение», — сказал президент.

Представители Дагестана предложили Путину выдвинуть на пост главы республики председателя Верховного суда региона Федора Щукина, а на роль председателя регионального правительства — замполпреда в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Магомеда Рамазанова. Президент поддержал их кандидатуры.

Путин назвал Щукина «порядочным, последовательным, честным» человеком и заявил, что он «в Москве известен».

«Ему удалось не просто вписаться — он работает принципиально, но бесконфликтно. Это отдельный талант. И старается учитывать интересы людей не только с точки зрения требований закона, но и исходя из реалий жизни. Вопрос только в одном: в том, чтобы он смог решать даже не организационные — вопросы чисто хозяйственного плана. Ну, поскольку в его функции входит и решение споров в области гражданского права, арбитражного судопроизводства, то, надеюсь, у него все это получится», — отметил президент, выразив надежду на то, что у нового главы региона «сложится команда».

Сам Щукин заявил Daily Storm, что ему ничего неизвестно о своем назначении на пост главы республики.

«Дело в том, что я сейчас нахожусь в отпуске. Пока ничего не могу прокомментировать», — сказал председатель Верховного суда Дагестана, добавив, что он не в курсе относительно того, на какую работу перейдет Меликов.

Федор Щукин родился 4 августа 1976 года в селе Починки Починковского района Горьковской области (Нижегородская область). В 1997 году окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета им Н. И. Лобачевского. В 2013-2020 годах был председателем Семеновского районного суда Нижегородской области. С ноября 2020-го занимал должность заместителя председателя Нижегородского областного суда. В 2024 году был назначен председателем Верховного суда Дагестана.

О том, что Меликов может уйти в отставку, в начале апреля сообщили «Ведомости». Источники издания указывали, что вопрос состоял в том, как менять руководителя региона в ситуации с наводнением в республике.

Политолог Константин Калачев, комментируя сообщения о грядущем уходе главы Дагестана со своего поста, заявил RTVI, что перед отставкой Меликову дадут время на ликвидацию последствий наводнения. Он отметил, что в России принято предоставлять руководителям регионов возможность реабилитироваться, а не снимать их в разгар кризиса.

«Ведомости» также сообщали о возможной отставке глав приграничных Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. По информации источников издания, Гладков может занять пост посла России в Абхазии.