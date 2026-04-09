Слухи о том, что губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова могут отправить в отставку, а вместо него назначить генерал-майора Александра Шуваева, могут быть правдой. Таким мнением в беседе с RTVI поделился политолог Константин Калачев. Он добавил, что в этом нет ничего неожиданного, так как речь идет о прифронтовом регионе, а боевые действия продолжаются.

«Нет ничего невозможного. Прифронтовой регион. <…> Некоторые эксперты выражают сомнения по поводу генерала во главе региона, предполагая, что все-таки есть определенная специфика, в которой гражданские люди разбираются, может быть, лучше. Я же думаю, что сейчас, с учетом того, что СВО затягивается, основное — это требование высокой исполнительской дисциплины. Если говорить о приоритетах, то сейчас во главу угла ставятся вопросы безопасности, а не развития, и всякое может быть», — сообщил Калачев.

При этом, продолжил эксперт, в России уже были случаи, когда регион возглавляли «генерал-губернаторы», напомнив о том, что в 2000—2004 годах Ульяновскую область возглавлял генерал-полковник, ныне депутат Госдумы Владимир Шаманов.

«Как правило, все-таки выходцы из Вооруженных сил не раскрывали себя в полной мере как хозяйственники и администраторы. <…> От этой практики, было дело, отказались просто потому, что, как говорил Козьма Прутков: “Каждый специалист подобен флюсу — полнота его односторонняя”. То есть каждый человек должен заниматься тем, что является его профессией, тем, где у него есть необходимые умения, навыки и опыт», — добавил политолог.

В данном случае, повторил Калачев, нужно исходить из того, как долго может продлиться СВО.

«Если мы не выходим в ближайшее время на переговорный трек, если прифронтовые регионы так и остаются прифронтовыми, то назначение силовика будет вполне логичным», — подчеркнул он.

Вместе с тем собеседник RTVI выразил сочувствие Гладкову.

«Нынешний губернатор старался как мог. Наверное, там накопились какие-то претензии по качеству, эффективности регионального управления. На самом деле он находился в ситуации форс-мажора, ему можно только посочувствовать, потому что Белгородская область, которая при [предыдущем губернаторе Евгении] Савченко считалась флагманом благоустройства и развития, оказалась под ударом, и эта роль прифронтового региона обернулась очевидными проблемами и издержками», — сказал он.

По мнению политолога, за несколько лет в таких условиях любой руководитель просто выгорает.

«В свое время отец у меня был в Афганистане, там год службы шел за два. Так и роль губернатора прифронтового региона — один год идет за три. Понятно, что уже сам Гладков вымотался, устал, может быть, уже выработал свой КПД. Наверное, были какие-то ошибки. Наверное, могли быть какие-то в связи с этим претензии. Но не будем повод и причину смешивать», — уточнил эксперт.

Отдельно Калачев прокомментировал версию о том, что поводом для отставки могло стать публичное зачитывание Гладковым жалоб жителей на отключение связи. «Есть поводы и есть причины. Это точно не причина», — отрезал он.

По его мнению, подобные эпизоды могли лишь сыграть роль «последней капли, последней маленькой гирьки на весах», но не более.

Что известно о возможном уходе Гладкова

6 апреля «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили о вероятной отставке главы Белгородской области. По их данным, губернатор может покинуть пост до плановых выборов в сентябре 2026 года — из-за состояния здоровья и «не лучшей» ситуации с общественной поддержкой на фоне ухудшения качества жизни в приграничном регионе.

Другой собеседник газеты уточнил, что рейтинги Гладкова остаются высокими, однако с учетом постоянных обстрелов и уже отработанного одного срока «ротация выглядит логично». По его словам, сейчас идет обсуждение «дальнейшей карьерной траектории» губернатора.

В белгородском оперштабе на это заявили, что «данное решение может быть озвучено только официально», и заверили, что Гладков и областное правительство «находятся на рабочих местах».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с RTVI отметил, что Кремль не обсуждает вопросы возможных политических рокировок: «Мы традиционно не комментируем».

В пресс-службе губернатора и правительства Иркутской области сообщили RTVI, что на текущий момент нет никакой информации о вероятном переводе замглавы региона генерал-майора Александра Шуваева в Белгород.

Гладков стал врио губернатора Белгородской области в ноябре 2020 года, сменив на этом посту Евгения Савченко, руководившего регионом 27 лет. На следующий год он победил на выборах с результатом 78,79%.

8 апреля некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщили, что его преемником может стать Герой России, участник СВО Александр Шуваев — предположительно, к выполнению обязанностей он приступит уже в понедельник, 13 апреля.

Шуваев родился в Новом Осколе Белгородской области. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, воевал на Северном Кавказе и участвовал в операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году. С 2022 года командовал 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой в составе 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, получил звания Героя России и Героя ЛНР, а также несколько боевых орденов. В июне 2025 года прошел подготовку по программе «Время героев», после чего в январе 2026-го был назначен заместителем губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Белгородская область — не единственный регион, где обсуждают возможную смену власти. По данным «Ведомостей», кроме Гладкова, в отставку могут уйти губернатор Брянской области Александр Богомаз и глава Дагестана Сергей Меликов.