Политолог Константин Калачев в беседе с RTVI прокомментировал статью «Ведомостей» о возможных отставках губернатора Брянской области Александра Богомаза и главы Дагестана Сергея Меликова. Он напомнил: слухи об отставке Богомаза ходят давно, однако внятного повода для этого нет. Что касается Меликова, то он вряд ли лишится поста, пока не будут ликвидированы последствия разгула стихии в республике, считает эксперт.

«По Брянску на самом деле мне вообще не очень понятна аргументация, потому что губернатор там вполне справляется со своими обязанностями. Слухи о его отставке ходят давно. Где-то куда-то не вписался, но я на эту тему рассуждать не готов», — сказал Калачев.

Говоря о главе Дагестана, собеседник RTVI уточнил, что ротация Меликова сейчас маловероятна.

«Потому что для начала там должно закончиться стихийное бедствие, которое продолжается. И потом, думаю, у главы Дагестана есть еще возможность продемонстрировать те самые эффективность и качество регионального управления, ликвидировав последствия стихийного бедствия. То есть, он попал в ситуацию форс-мажора», — пояснил Калачев.

По его словам, в российской практике принято давать губернаторам время на реабилитацию, а не снимать их в разгар кризиса.

«Можно вспомнить историю с половодьем в Иркутской области — тогда не сразу поменяли губернатора. Если в Дагестане это и произойдет, то вряд ли в ближайшие дни, а когда пройдет некоторый срок, позволяющий сделать выводы о том, насколько эффективно действовала власть в условиях форс-мажора», — добавил он.

При этом Калачев скептически отнесся к самой идее регулярной смены глав Дагестана: «В Дагестане у нас постоянно меняются главы, а дагестанского прорыва так и не случилось. Теперь вопрос — на кого менять? Варианты были уже самые разные. Не сказать, что что-то радикальным образом поменялось», — заметил он.

Говоря о губернаторских отставках в целом, Калачев указал, что рейтинги и экономические показатели на деле лишь часть общей картины.

«Что касается “черного лебедя”, то он прилететь может за многими. Не только рейтинги принимаются во внимание, не только показатели социально-экономического развития, но и внутриэлитные расклады. Главный вопрос: “Ты чей? Кто тебе покровительствует?” Утрата высокого покровителя и какие-то интересы сильных мира сего к региону тоже могут сказаться на увольнении», — пояснил политолог, оговорившись, что не готов называть конкретные фамилии.

Что известно о возможных отставках глав трех регионов

В сентябре 2026 года пройдут выборы руководителей Белгородской, Пензенской, Ульяновской, Тверской областей, а также Чечни, Тувы, Мордовии, Дагестана, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, досрочно полномочия могут сложить Богомаз, Меликов и белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Богомаз руководит Брянской областью с 2014 года, он трижды переизбирался. Почему его могут снять с поста, газета не уточняет.

Что касается Меликова, то он возглавляет Дагестан с октября 2020 года. До этого служил во внутренних войсках, участвовал в Первой чеченской войне, был полпредом президента на Северном Кавказе и замдиректора Росгвардии.

Главная проблема, по данным источников, — как проводить смену руководства в момент, когда республика справляется с последствиями масштабного наводнения. Один из собеседников газеты при этом допускал, что Меликов все же сохранит пост — с учетом его недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В случае с Гладковым, по информации собеседников газеты, среди причин вероятного снятия с поста называются состояние его здоровья и «не лучшая» ситуация с поддержкой власти на фоне ухудшения качества жизни в приграничном регионе.

В числе возможных кандидатов на пост главы Белгородской области 8 апреля ряд СМИ и телеграм-каналов назвал замгубернатора Иркутской области генерал-майора Александра Шуваева, Героя России и участника СВО.

Пресс-служба иркутского правительства сообщила RTVI, что никакой информацией о возможном переводе Шуваева не располагает. «Мы традиционно не комментируем», — ответил на соответствующий вопрос RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.