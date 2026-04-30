В первые дни мая в Москву вернется тепло, температура будет держаться в пределах климатической нормы с небольшим превышением. Об этом сообщил 360.ru ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В четверг, 30 апреля, погоду определяет тыловая часть высотной ложбины слабеющего североатлантического циклона, из-за чего небо над столицей затянули облака, а местами наблюдаются осадки. Северо-западный ветер в последний день апреля дует со скоростью 3—8 метров в секунду, а максимальная температура доходит до плюс 5—7 градусов тепла.

В пятницу, 1 мая, сохранится облачная погода с прояснениями, местами ожидается слабый дождь, сообщил Тишковец. Ночная температура будет держаться в районе нулевой отметки, по области возможны слабые заморозки. Дневная температура составит 8—10 градусов, снежный покров в большинстве регионов сойдет.

После того, как в столичный регион придет гребень азорского антициклона, ночная температура поднимется до +5 градусов, а в середине дня будет доходить до +15 градусов.

«Температурный фон вернется в свое климатическое русло. Третьего мая до Центральной России доберется субтропическое тепло», — сказал Тишковец.

К утру понедельника, 4 мая, температура достигнет 8—11 градусов, а максимальная температура после полудня составит 20—23 градуса, что уже будет соответствовать июньской норме.

Первые десять дней мая будет сохраняться теплая и сухая погода с недобором осадков в 40—50%, однако уже к концу этой декады в Москву вернутся грозы. С 10 по 20 мая стоит ждать относительно прохладной и дождливой погоды, когда выпадет в 1,5—2 раза больше нормы осадков. В конце месяца холода отступят и последние десять дней мая передадут эстафету тепла июню.