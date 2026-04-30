Почти две трети россиян передают свои именные банковские карты в пользование другим членам семьи — супругам или детям. Это выяснил KP.RU по результатам собственного опроса.

В передаче своих карт признались 65% респондентов, пишет издание. Многие участники исследования отметили, что это удобно и «абсолютно нормально».

Некоторые опрошенные указали, что подобная практика бывает и между соседями. Одна из собеседниц издания рассказала, что пожилая соседка дает ей свою карту с просьбой купить необходимые продукты или вещи.

Лишь чуть более трети участников опроса — 33% — заявили, что считают неправильным передавать свою карту другим людям, даже родственникам. Такие респонденты предпочитают, чтобы у каждого была своя карта, куда при необходимости можно переводить друг другу деньги.

Еще одним удобным и безопасным семейным решением читатели KP.RU назвали привязку нескольких карт к одному счету.

Опрос проведен среди 1 тыс. подписчиков сайта KP.RU в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.

Согласно договорам банков с клиентами, банковская карта считается собственностью финансовой организации, которая ее выпустила — часто это бывает напечатано прямо на карте. Деньги на счету принадлежат только самому клиенту.

При этом в договорах прописано, что пользоваться картой может только ее владелец, а передача карты третьему лицу, даже ближайшим родственникам, считается нарушением договора. Если банк об этом узнает, он может заблокировать карту и внести клиента в черный список, предупреждает сайт «Банки.ру».

«Если карта принадлежит конкретному человеку, то все операции считаются совершёнными именно держателем карты. И именно он будет отвечать по обязательствам», — предупредил в разговоре с KP.RU адвокат Игорь Запоточный.

В июле 2025 года в России ввели уголовную ответственность за дропперство, то есть передачу банковских карт другим людям для незаконных операций. Максимальное наказание составляет до шести лет лишения свободы.

Если владелец карты добровольно разрешил родственнику совершить по ней покупку или снять деньги, состава преступления в этом нет, пояснил адвокат. Но если близкий человек воспользуется картой в неправомерных целях — для обналички или дропперства — собственника карты могут привлечь к ответственности как соучастника или пособника, отметил Запоточный.

Эксперт посоветовал подключить оповещения обо всех операциях с картой, установить лимит на снятие наличных и онлайн-трансакции, а также класть на передаваемую родственнику карту ограниченную сумму.