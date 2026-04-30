Телефонные мошенники стали использовать в своих схемах смс-бомбинг, чтобы доводить жертв до паники. Об этом рассказал KP.RU глава аналитического отдела компании Servicepipe, специализирующейся на информационной безопасности, Антон Чемякин.

По словам эксперта, смс-бомбинг появился более десяти лет назад, когда пользователи при регистрации на сайтах начали получать смс для подтверждения номера телефона. Изначально к смс-атакам прибегали телефонные хулиганы и коллекторы, однако в 2026 году правоохранительные органы обратили внимание, что этот метод начали применять мошенники.

Для этого мошенник вводит номер человека, на которого планируется оказать психологическое давление, в специальную программу для рассылки по сотням сайтов с запросом на регистрацию.

«Из 500 адресатов 200, например, проигнорируют запрос, а 300 откликнутся, тоже немало: пришлют на телефон, который указан в запросе, код доступа для дальнейшей регистрации», — пояснил Чемякин.

При этом, добавил эксперт, сам мошенник не знает этого кода доступа, так как не подключен к телефону своей жертвы. Однако злоумышленник «понимает, что человек в такой ситуации должен занервничать», отметил Чемякин. Далее в дело вступает другой мошенник, выдающий себя за сотрудника правоохранительных органов или службы безопасности.

Звонящие убеждают человека, что его аккаунт на «Госуслугах» или доступ в онлайн-банк взломаны. Рассчитывая, что жертва в этот момент паникует, мошенник предлагает перевести деньги на «безопасный счет», назвать код из смс, установить специальную программу или срочно снять деньги и передать курьеру.

Чемякин отметил, что сам по себе смс-бомбинг не представляет угрозы, так как не ведет к потере денег или контроля над учетными записями. Эксперт посоветовал «просто выдохнуть и отключить телефон» при массовом получении смс.