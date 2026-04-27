«Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Санкт-Петербург в понедельник утром с целью встречи и проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным», — пишет агентство.

Кроме того, в северную российскую столицу также прилетит глава МИД России Сергей Лавров, чтобы принять участие в дискуссиях, которые посвящены состоянию переговоров между Вашингтоном и Тегераном о прекращении войны.

Посол России в Иране Алексей Дедов в интервью RTVI говорил, что Москва готова содействовать урегулированию военного конфликта на Ближнем Востоке «при должном учете законных интересов Ирана».

Между Ираном и Соединенными Штатами с 8 апреля действует режим прекращения огня, который уже несколько раз продлевался Белым домом. Вместе с тем, продолжается двойная блокада Ормузского пролива — со стороны Вашингтона и Тегерана.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что иранская сторона представила США новое предложение о восстановлении движения по Ормузскому проливу и прекращению боевых действий. При этом переговоры о ядерной программе Ирана были отложены на более поздний этап.