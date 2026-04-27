Иранская сторона представила Соединенным Штатам новое предложение о восстановлении движения по Ормузскому проливу и прекращению боевых действий. Об этом пишет Axios со ссылкой на американского чиновника и двух источников, знакомых с ситуацией.

При этом, по словам собеседников издания, переговоры о ядерной программе Ирана были отложены на более поздний этап. Других подробностей касательно предложения Тегерана СМИ не приводит.

«Переговоры зашли в тупик, иранское руководство разделено относительно того, какие ядерные уступки должны быть оговорены. Иранское предложение позволило бы обойти этот вопрос и ускорить заключение сделки», — отмечает Axios.

Однако снятие американской блокады и прекращение войны лишили бы президента США Дональда Трампа рычагов влияния на любых будущих переговорах по вывозу иранских запасов обогащенного урана, а также по убеждению Тегерана приостановить обогащение, подчеркивает издание.

По информации Axios, 27 апреля Трамп проведет совещание со своей командой, которая занимается вопросами национальной безопасности и внешней политики.

8 апреля Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня для дипломатического урегулирования конфликта. Несмотря на провал переговоров в Исламабаде, глава Белого дома несколько раз продлевал перемирие пока не объявил о том, что оно будет действовать до окончания переговоров.

«Я <…> буду продлевать режим прекращения огня до тех пор, пока не будет представлено их предложение и так или иначе не завершатся обсуждения», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

При этом сейчас в Ормузском проливе действует двойная блокада — со стороны Соединенных Штатов и Ирана.