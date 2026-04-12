США начинают военно-морскую блокаду Ормузского пролива и начнут задерживать суда тех стран, которые платили Тегерану, сообщил в своей соцсети Truth Social президент Дональд Трамп. Он также предупредил, что американские военные готовы «добить то немногое, что осталось от Ирана».

«ВМС США — лучшие в мире — начнут процесс блокирования любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», — объявил президент, уточнив, что этот процесс начнется в ближайшее время.

Он уточнил, что блокада будет снята лишь тогда, когда пролив окажется полностью открытым, а Иран перестанет шантажировать другие страны минированием акватории.

«Иран обещал открыть Ормузский пролив и сознательно не выполнил это обещание. Это вызвало тревогу, дестабилизацию и боль у многих людей и стран по всему миру», — написал республиканец.

По его словам, Иран заявлял о минировании акватории, хотя «весь его флот и большинство минных заградителей уже уничтожены».

«Возможно, мины там и есть, но какой судовладелец захочет рисковать? Это мировое вымогательство, а лидеры государств — особенно Соединенных Штатов — никогда не будут поддаваться на вымогательство», — заявил Трамп.

Трамп также поручил ВМС перехватывать в международных водах все суда, заплатившие Ирану «незаконный сбор», и заявил о начале процесса разминирования в проливе.

«Любой иранец, открывший огонь по нам или по мирным судам, будет уничтожен. <…> В нужный момент мы [будем] полностью “готовы к бою”, и наши военные добьют то немногое, что осталось от Ирана», — сообщил американский президент, добавив, что к блокаде будут привлечены и другие страны.

У Тегерана, по мнению главы государства, сейчас незавидная позиция. «Их флот уничтожен, их ВВС уничтожены, их средства ПВО и радары бесполезны, Хомейни и большинство их “лидеров” мертвы — и все это из-за их ядерных амбиций», — подчеркнул он.

Ранее 12 апреля стало известно о провале переговоров Вашингтона и Тегерана, которые прошли в Исламабаде при посредничестве пакистанского фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа.

Трамп особо отметил роль пакистанской стороны и заявил, что Исламабад до сих пор благодарит его за «спасение от 30 до 50 миллионов жизней в том, что стало бы чудовищной войной с Индией».

«Я всегда рад это слышать — масштаб человеческих жизней, о котором идет речь, непостижим», — сказал президент США.

Американский лидер добавил, что был полностью проинформирован вице-президентом Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и своим зятем Джаредом Кушнером о переговорах с Ираном, которые длились более 20 часов.

«Я мог бы вдаваться в детали и говорить о многом достигнутом, но есть лишь одно, что имеет значение: Иран не желает отказываться от ядерных амбиций. <…> Мои три представителя, пока шло все это время, вполне ожидаемо стали очень дружелюбно и с уважением относиться к представителям Ирана, но это не имеет значения, потому что те были абсолютно непреклонны в единственном по-настоящему важном вопросе», — написал Трамп.

По его словам, большинство пунктов на переговорах удалось согласовать, однако ядерный вопрос остался нерешенным. Он подчеркнул, что остается непреклонным по этому пункту: «Иран никогда не получит ядерное оружие».

«Во многих отношениях согласованные пункты лучше, чем продолжение наших военных операций до конца, но все эти пункты не имеют значения по сравнению с тем, чтобы позволить ядерному оружию оказаться в руках таких нестабильных, сложных и непредсказуемых людей», — заявил Трамп.

Тем временем издание Ynet пишет, что глава Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир приказал привести армию в состояние повышенной боевой готовности и подготовиться к возможному возобновлению боевых действий против Ирана.