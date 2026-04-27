Россия открыта для контактов с властями США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии ИС «Вести». Его слова приводятся в телеграм-канале МИДа.

По словам Лаврова, сейчас американцам важно «поскорее придумать какую-нибудь развязку вокруг Ормузского пролива, и потом также быстро что-то придумать по украинскому кризису».

«Мы всегда для контактов открыты, и нашу позицию они знают. Тем более эту позицию они услышали на Аляске. Она была изложена в ответ на их предложение», — сказал глава МИД.

Лавров выразил уверенность, что американские переговорщики — спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер — об этом «точно не забыли».

До этого глава МИД отметил, что у России есть «очень много разногласий» с нынешней американской администрацией, в том числе по вопросам санкций и дипломатической собственности.

26 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что общается с российским лидером Владимиром Путиным, а также украинским коллегой Владимиром Зеленским по поводу урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он выразил надежду на то, что сторонам удастся достичь мирного решения.

Ранее замглавы российского МИДа Александр Панкин заявил, что отношения России и США находятся в низшей точке. Наибольшей проблемой в отношениях двух стран он назвал «высокую степень непредсказуемости» со стороны американской администрации.

«Утром вы можете слышать одно, вечером — другое, а на следующий день наблюдать действия, которые противоречат и первому, и второму, — сказал Панкин.

В то же время замглавы МИД указал, что контакты Путина и Трампа на Аляске были «довольно плодотворными».

США сейчас оказались «в крайне сложном положении», им «не до Украины», заявил начальник главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России Игорь Костюков. Он также говорил, что переговорный процесс по урегулированию российско-украинского конфликта заморожен, никаких контактов между Москвой и Киевом не ведется.